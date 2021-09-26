Порятунок Джошуа у Лондоні

Ентоні Джошуа просто врятували від ганьби на очах власних фанатів. Олександр Усик кинувся добивати британця наприкінці 12 раунду. Потужна комбінація від українця поклала британця на канати.

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Джошуа спробував викинути удар у відповідь. Але було видно, як складно зараз британцю після пострілів українця. Ентоні від нокауту врятував лише гонг про завершення трьох хвилин. Однак він пролунав чомусь швидше запланованого, коли до кінця бою залишалось ще 5 секунд.

Але і це не врятувало боксера з Великої Британії від поразки. Усик протягом усього поєдинку домінував на ринзі, що не могли не помітити рефері. Усі судді одноголосно віддали перемогу Олександру. Українець повернув пояси в України та помстився Джошуа за поразку Кличка-молодшого у 2017 році.

Гонг пролунав ще за 5 секунд до завершення бою: відео