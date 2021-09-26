"При всій повазі до Усика, але я нічим не був здивований"

Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа у першому поєдинку. Однак від реваншу британець точно не відмовиться. Про це він наголосив відразу після програного поєдинку.

Варто побачити Пояси їдуть додому, – Усик подякував фанатам за підтримку у бою з Джошуа: відео

Після фіаско британець заявив, що поважає Усика, який нічим його не здивував. Суперник назвав слабкі сторони українця. Ентоні привітав Олександра з перемогою, зазначивши, що боксер із України провів відмінну роботу на ринзі. Але пообіцяв ще раз повернутись.

Британець назвав одну з причин поразки. Після дев'ятого раунду біля ока британця створилась гематома, через що Ентоні не бачив на око, яке просто закрилось.

При всій повазі до Усика, але я нічим не був здивований. Він був легше, він тримав хороший темп. Усик пропускає і пропускає багато. У реванші потрібно буде зрозуміти, як влучати частіше і бити жорсткіше,

– заявив Джошуа.

Коротко про переможний бій Усика