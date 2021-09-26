"При всій повазі до Усика, але я нічим не був здивований"
Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа у першому поєдинку. Однак від реваншу британець точно не відмовиться. Про це він наголосив відразу після програного поєдинку.
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Після фіаско британець заявив, що поважає Усика, який нічим його не здивував. Суперник назвав слабкі сторони українця. Ентоні привітав Олександра з перемогою, зазначивши, що боксер із України провів відмінну роботу на ринзі. Але пообіцяв ще раз повернутись.
Британець назвав одну з причин поразки. Після дев'ятого раунду біля ока британця створилась гематома, через що Ентоні не бачив на око, яке просто закрилось.
При всій повазі до Усика, але я нічим не був здивований. Він був легше, він тримав хороший темп. Усик пропускає і пропускає багато. У реванші потрібно буде зрозуміти, як влучати частіше і бити жорсткіше,
– заявив Джошуа.
Коротко про переможний бій Усика
- Боксери провели 12-раундовий поєдинок у Лондоні. Усик домінував на ринзі за рахунок своєї швидкості та влучності ударів. На останніх секундах 12 раунду українець ледь не відправив суперника у нокаут. Однак британця врятував гонг про завершення поєдинку.
- Цікаво, що сигнал був ще за декілька секунд до завершення двобою. Ентоні уникнув ще більшої ганьби у протистоянні. Олександр викинув потужну комбінацію ударів, яка поклала британця на канати.
- Усі судді віддали перемогу Усику. Олександру вдалось помститись Джошуа за поразку Володимира Кличка у 2017 році.