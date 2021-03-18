Захисник Шахтаря захворів на COVID-19 перед матчем з Ромою у Лізі Європи

Джерело:твітер Шахтаря
Донецький Шахтар 18 березня зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти Роми. Гравець "гірників" Віктор Корнієнко захворів на коронавірус.
Футболісти донецького клубу пройшли традиційне тестування на коронавірус перед важливим єврокубковим матчем з Ромою. Один з гравців Шахтаря не зможе допомогти команді у поєдинку проти вовків" через COVID-19.
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"Жертвою" коронавірусу став захисник донеччан Віктор Корнієнко. Швидше за все він пропустить не лише зустріч з "римлянами", а й декілька матчів УПЛ. Футболіст вже відправлений на самоізоляцію. На щастя, усі інші результати були негативними.Поєдинок міх Шахтарем та Ромою відбудеться 18 березня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:55.