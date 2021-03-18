Захисник Шахтаря захворів на COVID-19 перед матчем з Ромою у Лізі Європи

Донецький Шахтар 18 березня зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти Роми. Гравець "гірників" Віктор Корнієнко захворів на коронавірус.

Кадрові проблеми у Шахтарі

Футболісти донецького клубу пройшли традиційне тестування на коронавірус перед важливим єврокубковим матчем з Ромою. Один з гравців Шахтаря не зможе допомогти команді у поєдинку проти вовків" через COVID-19.

До теми Чи зможе Шахтар прийти до тями від нокдауну в матчі з Ромою: анонс на Лігу Європи

"Жертвою" коронавірусу став захисник донеччан Віктор Корнієнко. Швидше за все він пропустить не лише зустріч з "римлянами", а й декілька матчів УПЛ. Футболіст вже відправлений на самоізоляцію. На щастя, усі інші результати були негативними.

У першій зустрічі Рома зробила комфортну перевагу перед матчем-відповіддю у вигляді трьох голів. Донеччани не змогли забитий бодай гол престижу на виїзді. Перемога команди Паулу Фонсеки 3:0.

Матч відбуватиметься у Києві на НСК "Олімпійський". Спершу донецький клуб повинен був зіграти за підтримки 12-го гравця, але через погіршення епідеміологічної ситуації в Україні було прийнято рішення провести поєдинок без глядачів.

Поєдинок міх Шахтарем та Ромою відбудеться 18 березня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:55.