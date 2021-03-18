Донецький Шахтар 18 березня зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти Роми. Гравець "гірників" Віктор Корнієнко захворів на коронавірус.

Кадрові проблеми у Шахтарі

Футболісти донецького клубу пройшли традиційне тестування на коронавірус перед важливим єврокубковим матчем з Ромою. Один з гравців Шахтаря не зможе допомогти команді у поєдинку проти вовків" через COVID-19.

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"Жертвою" коронавірусу став захисник донеччан Віктор Корнієнко. Швидше за все він пропустить не лише зустріч з "римлянами", а й декілька матчів УПЛ. Футболіст вже відправлений на самоізоляцію. На щастя, усі інші результати були негативними.

Накануне матча с «Ромой» команда прошла обязательное тестирование на COVID-19.



Результат теста защитника Виктора Корниенко оказался положительным. У остальных игроков «Шахтера» – отрицательные.#UEL #ШахтерРома pic.twitter.com/Axy9AyDpK2 — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 17, 2021

Поєдинок міх Шахтарем та Ромою відбудеться 18 березня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:55.