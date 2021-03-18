Донецкий Шахтер 18 марта сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против Ромы. Игрок "горняков" Виктор Корниенко заболел коронавирусом.

Кадровые проблемы в Шахтере

Футболисты донецкого клуба прошли традиционное тестирование на коронавирус перед важным еврокубковым матчем с Ромой. Один из игроков Шахтера не сможет помочь команде в поединке против "волков" из-за COVID-19.

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"Жертвой" коронавируса стал защитник дончан Виктор Корниенко. Скорее всего он пропустит не только встречу с "римлянами", но и несколько матчей УПЛ. Футболист уже отправлен на самоизоляцию. К счастью, все остальные результаты были отрицательными.

Накануне матча с «Ромой» команда прошла обязательное тестирование на COVID-19.



Результат теста защитника Виктора Корниенко оказался положительным. У остальных игроков «Шахтера» – отрицательные.#UEL #ШахтерРома pic.twitter.com/Axy9AyDpK2 — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 17, 2021

Поединок между Шахтером и Ромой состоится 18 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:55.