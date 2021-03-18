Защитник Шахтера заболел COVID-19 перед матчем с Ромой в Лиге Европы
Донецкий Шахтер 18 марта сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против Ромы. Игрок "горняков" Виктор Корниенко заболел коронавирусом.
Источник:твиттер Шахтера
Кадровые проблемы в Шахтере
Футболисты донецкого клуба прошли традиционное тестирование на коронавирус перед важным еврокубковым матчем с Ромой. Один из игроков Шахтера не сможет помочь команде в поединке против "волков" из-за COVID-19.
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"Жертвой" коронавируса стал защитник дончан Виктор Корниенко. Скорее всего он пропустит не только встречу с "римлянами", но и несколько матчей УПЛ. Футболист уже отправлен на самоизоляцию. К счастью, все остальные результаты были отрицательными.
- В первой встрече Рома сделала комфортное преимущество перед ответным матчем в виде трех голов. Дончане не смогли забит хотя бы гол престижа на выезде. Победа команды Паулу Фонсеки 3:0.
- Матч будет проходить в Киеве на НСК "Олимпийский". Сначала донецкий клуб должен был сыграть при поддержке 12-го игрока, но из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине было принято решение провести поединок без зрителей.
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