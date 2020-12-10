Поруч з Бензема та Неймаром: Трубін позмагається за звання найкращого гравця тижня в ЛЧ
Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін став одним із претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів. Воротар став одним із рятівників команди у матчі проти Інтера, який подарував єврокубкову весну українському клубу.
Авторитетні портали найвищими балами оцінили гру голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна. Саме воротар став кривдником Інтера у заключному матчі групового раунду Ліги чемпіонів. Він не дозволив італійцям здобути перемогу та не вилетіти з єврокубків, пише 24 канал.
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Спеціалісти турніру також не змогли обійти осторонь хорошого поєдинку українця. Вони включили 19-річного голкіпера у список претендентів на звання "Гравець тижня". Зустріч Шахтар завершив нульовою нічиєю.
19 разів Інтер пробивав по воротах донецького клубу. Із них 6 разів були у ствір, але український голкіпер показав високий рівень майстерності. Він тричі вдало грав на виході та віддав на партнерів по команді 42 передачі з 70% точності.
Хто ще потрапив у топ-4 кандидатів
- Анатолій Трубін (Шахтар)
- Карім Бензема (Реал)
- Неймар (ПСЖ)
- Юссеф Ен-Несірі (Севілья)
Бензема та Ен-Несірі відзначились дублями у воротах Боруссії М (2:0) та Ренна (3:1) відповідно. А Неймар й взагалі оформив хет-трик у ворота Істанбула (5:1).
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