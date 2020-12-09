У вівторок, 8 грудня, Динамо перемогло Ференцварош у заключному матчі групи Ліги чемпіонів. Захисник киян Денис Попов забив єдиний гол у зустрічі, який вивів команду у плей-офф Ліги Європи.

Перший тайм відбувався за доволі рівної гри. А от у другій 45-хвилинці команди показували більш видовищний футбол. На 60-й хвилині всі українські прихильники Динамо підійнялись зі своїх диванів – гол від киян, пише 24 канал.

Більше про матч Динамо вирвало перемогу у Ференцвароша та вийшло у плей-офф Ліги Європи: відео

Дебютний гол

Гравці київського клубу заробили штрафний з флангу. Де Пена подав у штрафний майданчик гостей, Кендзьора виграв єдиноборство і продовжив пас далі, де Попов випередив опікуна та відправив м'яч головою в сітку воріт. Голкіпер не встиг навіть зреагувати на політ м'яча – 1:0. Перший гол для 20-річного українця в єврокубках.

Цей результативний удар захисника став першим та останнім у зустрічі. Як не старались динамівці збільшити перевагу, а угорці ліквідувати її, але жодній з команд не вдалось більше засмутити голкіперів. Підсумковий рахунок зустрічі – 1:0 мінімальна, але така важлива перемога Динамо.

Після цього останнього матчу підопічні Мірчі Луческу вийшли у Лігу Європи, а Ференцварош Сергія Реброва завершив єврокубковий сезон.

Гол Попова дивіться відео