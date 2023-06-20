Захисник Борнмута Ілля Забарний відіграв усі червневі матчі збірної України в основному складі. За віком він міг взяти участь у молодіжному Євро, але у команді Ротаня українського захисника не буде.

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Травма все ще турбує

Гравець збірної України не потрапив до заявки на молодіжне Євро. Футболіст пояснив причини своєї відсутності.

Потрібно трохи відпочити. Особисто в мене була травма важка. Зараз награв – і треба трішки відпочити, відновитися, готуватися до важкого сезону. Бо ще інколи пошкодження турбує. Молодіжку буду підтримувати. Шкода, що не поїду. Розумію, що якщо поїду, проведу там багато матчів і одразу після цього поїду на збори – у мене буде сезон дуже важкий, після травми дуже важко. Боюся, що через пару місяців втрачу себе. Тому маю відновитися та з новими силами допомагати клубу та національній збірній,

– розповів після переможного матчу з Мальтою Забарний.

Також напередодні матчу у Трнаві стало відомо, що клуб Іллі змінив головного тренера. Новим наставником "вишень" став легендарний захисник Атлетіка – Андоні Іраола. Українець прокоментував це рішення керівництва.

"Зміна тренера у Борнмуті? Сприймаю це нормально. Добре знаю Гарі О'Ніла, що пішов. Прикро, але рухаємося далі",

– сказав футболіст.

Забарний у сезоні 2022/2023