Збірна Україна неймовірним чином здолала збірну Північної Македонії (2:3), за тайм перевернувши усі з ніг на голову. Подібне вдавалося "синьо-жовтим" аж 23 роки тому, пише 24 Канал.

Варте уваги Знайшов потрібні слова у перерві: як Ребров прокоментував свою дебютну перемогу на чолі України

Вчасно згадали історію

Головна команда країни уже не вперше вдається до героїчної вольової перемоги. Схожа ситуація випала на долю "синьо-жовтих" у 2000-му році, коли українцям довелося відігруватися за рахунку 2:0. Тоді збірній Україні протистояла кусюча збірна Вірменії, яка у фінальному результаті взагалі зайняла останнє місце у кваліфікаційній групі до чемпіонату світу-2002.

Українці відправилися у столицю суперника Єреван, де тим вдалося здивувати "синьо-жовтих", проте не збити з пантелику. Сергій Ребров, який на нині є головний тренером збірної, та його партнери по команді зібралися з силами та показали своєму опоненту справжній український дух. Тоді дублем відзначився Андрій Шевченко, а також гол на свій рахунок ще записав Андрій Гусін.

Перемогла виявилась і справді надважливою, оскільки саме завдяки тріумфу над Вірменією українцям вдалося зайняти другу сходинку у відбірковій групі, всього на два бали випередивши Білорусь. "Синьо-жовті" відправилися у стикові матчі за шанс потрапити на ЧС, де фарт обернувся від України лицем, оскільки в суперники випала мастита збірна Німеччини, яка у двоматчевому протистоянні вбила усі надії українців і сама поїхала на Мундіаль-2002 (0:0 та 4:1 на користь "Бундестім).

До речі. Тоді "синьо-жовті" формували кваліфікаційний секстет з такими командами, як Вірменія, Норвегія, Польща, Уельс та Білорусь. Саме поляки тоді зайняли першу сходинку в групі та отримали пряму путівку на ЧС-2002, який проходив у Японії та Південній Кореї.

Відеоогляд матчу: