Защитник Борнмута Илья Забарный отыграл все июньские матчи сборной Украины в основном составе. По возрасту он мог поучаствовать в молодежном Евро, но в команде Ротаня украинского защитника не будет.

Читайте также Серьезная потеря для Украины: Мудрик рискует пропустить молодежное Евро из-за травмы

Травма все еще беспокоит

Игрок сборной Украины не попал в заявку на молодежное Евро. Футболист объяснил причины своего отсутствия.

Надо немного отдохнуть. Лично у меня была тяжелая травма. Сейчас наиграл – и нужно немного отдохнуть, восстановиться, готовиться к тяжелому сезону. Потому что порой повреждение беспокоит. Молодежку буду поддерживать. Жаль, что не поеду. Понимаю, что если поеду, проведу там много матчей и сразу после этого поеду на сборы – у меня будет сезон тяжелый, после травмы очень тяжело. Боюсь, что через пару месяцев потеряю себя. Поэтому должен восстановиться и с новыми силами помогать клубу и национальной сборной,

– рассказал после победного матча с Мальтой Забарный.

Также в преддверии матча в Трнаве стало известно, что клуб Ильи сменил главного тренера. Новым наставником "вишен" стал легендарный защитник Атлетика – Андони Ираола. Украинец прокомментировал это решение руководства.

"Смена тренера в Борнмуте? Воспринимаю это нормально. Хорошо знаю ушедшего Гарри О'Нила. Обидно, но двигаемся дальше",

– сказал футболист.

Забарный в сезоне 2022/2023