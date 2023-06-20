Защитник Борнмута Илья Забарный отыграл все июньские матчи сборной Украины в основном составе. По возрасту он мог поучаствовать в молодежном Евро, но в команде Ротаня украинского защитника не будет.
Читайте также Серьезная потеря для Украины: Мудрик рискует пропустить молодежное Евро из-за травмы
Травма все еще беспокоит
Игрок сборной Украины не попал в заявку на молодежное Евро. Футболист объяснил причины своего отсутствия.
Надо немного отдохнуть. Лично у меня была тяжелая травма. Сейчас наиграл – и нужно немного отдохнуть, восстановиться, готовиться к тяжелому сезону. Потому что порой повреждение беспокоит. Молодежку буду поддерживать. Жаль, что не поеду. Понимаю, что если поеду, проведу там много матчей и сразу после этого поеду на сборы – у меня будет сезон тяжелый, после травмы очень тяжело. Боюсь, что через пару месяцев потеряю себя. Поэтому должен восстановиться и с новыми силами помогать клубу и национальной сборной,
– рассказал после победного матча с Мальтой Забарный.
Также в преддверии матча в Трнаве стало известно, что клуб Ильи сменил главного тренера. Новым наставником "вишен" стал легендарный защитник Атлетика – Андони Ираола. Украинец прокомментировал это решение руководства.
"Смена тренера в Борнмуте? Воспринимаю это нормально. Хорошо знаю ушедшего Гарри О'Нила. Обидно, но двигаемся дальше",
– сказал футболист.
Забарный в сезоне 2022/2023
- Первую половину сезона провел в киевском "Динамо".
- В январе подписал контракт с Борнмутом, став самым дорогим трансфером в истории Динамо.
- Из-за травмы смог дебютировать за новый клуб только в апреле, всего сыграв 5 матчей.
- В матче против Северной Македонии забил дебютный гол за сборную, который стал началом исторического камбека.