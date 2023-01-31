Київське Динамо втратило ще одного лідера цієї зими. На початку січня команду залишив вінгер Віктор Циганков, який став футболістом Жирони.
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Тепер же в останній день трансферного вікна "біло-сині" зуміли продати центрального захисника Іллю Забарного. 20-річний уродженець Києва перейшов до англійського Борнмута, про що повідомив офіційний сайт Динамо.
Ще один українець в АПЛ
Захисник збірної України підписав з представником УПЛ п'ятирічний контракт. За інформацією різних ЗМІ, Борнмут заплатив Динамо за Забарного 25 мільйонів євро. Також кияни мають отримати 20% від наступного продажу Іллі.
Відзначимо, що минулого літа Борнмут повернувся в АПЛ і наразі бореться за виживання. Підопічні Гарі О'Ніла посідають 18 місце, але поступаються 17-му Вулверхемптону, який вже у рятівній зоні, лише через різницю голів.
Історія розвитку Забарного
Забарний є вихованцем Динамо, за дорослу команду якого заххисник дебютував у 2019 році. За цей час Ілля став незамінним гравцем основи, провівши 84 поєдинків за "біло-синіх" та забивши один гол.
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Разом із "біло-синіми" оборонець виграв по одному чемпіонату, Кубку та Суперкубку України. Крім того, у 2020 році Забарний дебютував за збірну України і до сьогодні награв за неї 24 матчі. Разом із "синьо-жовтими" гравець доходив до 1/4 фіналу Євро-2020.