Київське Динамо втратило ще одного лідера цієї зими. На початку січня команду залишив вінгер Віктор Циганков, який став футболістом Жирони.

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Тепер же в останній день трансферного вікна "біло-сині" зуміли продати центрального захисника Іллю Забарного. 20-річний уродженець Києва перейшов до англійського Борнмута, про що повідомив офіційний сайт Динамо.

Ще один українець в АПЛ

Захисник збірної України підписав з представником УПЛ п'ятирічний контракт. За інформацією різних ЗМІ, Борнмут заплатив Динамо за Забарного 25 мільйонів євро. Також кияни мають отримати 20% від наступного продажу Іллі.

Відзначимо, що минулого літа Борнмут повернувся в АПЛ і наразі бореться за виживання. Підопічні Гарі О'Ніла посідають 18 місце, але поступаються 17-му Вулверхемптону, який вже у рятівній зоні, лише через різницю голів.

Варто знати. Конкурентом Забарного та Борнмута у боротьбі за виживання буде Евертон, за який виступає Віталій Миколенко. Мерсисайдці йдуть 19-ими, у двох очках позаду "вишень".

Історія розвитку Забарного

Забарний є вихованцем Динамо, за дорослу команду якого заххисник дебютував у 2019 році. За цей час Ілля став незамінним гравцем основи, провівши 84 поєдинків за "біло-синіх" та забивши один гол.

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Разом із "біло-синіми" оборонець виграв по одному чемпіонату, Кубку та Суперкубку України. Крім того, у 2020 році Забарний дебютував за збірну України і до сьогодні награв за неї 24 матчі. Разом із "синьо-жовтими" гравець доходив до 1/4 фіналу Євро-2020.

Цікавий факт. Забарний став десятим українцем, який зіграє в АПЛ. Раніше у найвищому дивізіоні чемпіонату Англії пограли Євтушок, Лужний, Ребров, Шевченко, Воронін, Ярмоленко, Зінченко, Миколенко та Мудрик.