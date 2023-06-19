Керівництво Борнмута оголосило про припинення співпраці з Гері О'Нілом за згодою сторін.

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Гері О'Ніл лише один сезон пропрацював тренером Борнмута. Спочатку він очолив команду з приставкою "тимчасово виконуючий обов'язки" в серпні 2022 року, після відставки Скотта Паркера. А вже в листопаді з ним підписали повноцінну угоду.

Саме за його тренерства Борнмут купив українського захисника Іллю Забарного в київського Динамо в січні 2023 року. Правда дебютував Забарний аж 4 квітня, адже перед тим матчі пропустив через травму. Три останні матчі в сезоні Забарний вже виходив у стартовому складі "вишеньок".

Причиною для звільнення тренера в Борнмуті називають те, що клуб вирішив змінити план розвитку.

"Як клуб, ми розробили плани довгострокового успіху з удосконаленням інфраструктури, особливо розробкою нового сучасного тренувального комплексу та поточними дискусіями щодо модернізації нашого стадіону. Цього літа ми також визначили ряд важливих цілей на трансферному ринку і вважаємо, що ця зміна напрямку забезпечить нам найкращу платформу для розвитку. Гері продовжить довгу кар'єру як головний тренера або менеджер, але ми вважаємо, що наразі зміни в інтересах цього футбольного клубу. Я хотів би офіційно подякувати Гері і бажаю йому всього найкращого в майбутньому", – заявив власник клубу Білл Фолі.