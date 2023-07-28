Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо порозмірковував над майбутнім Артема Довбика. Експерт розкритикував трансферну політику Дніпра-1 та підібрав потенційний клуб форварду.

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Неймовірний потенціал

Іноземний фахівець переконаний у високому класі Артема Довбика. Сабо вважає, що український форвард заслуговує виступати у топовому колективі та навіть не поступатись найкращим серед найкращих на своїй позиції. Зокрема, колишній коуч Динамо впевнено заявив, що Довбик має нагоду стати потенційною заміною Гаррі Кейна, який найближчим часом може опинитися у мюнхенській Баварії. Сабо запевнив, що нападник Дніпра-1 сміло перекриє позицію Кейна у стані "шпор", оскільки антропометрія Артема – його козир.

Також експерт розкритикував трансферну політику "спортклубівців". Все через те, що, на думку Сабо, Дніпро-1 вимагає надто великі кошти за Довбика, "ув'язнивши" форварда. До того ж дніпровський колектив не підсилюється, хоча у них на носі кваліфікація до найпрестижнішого клубного турніру. У першому відбірковому матчі "спортклубівці" уже поступилися грецькому Панатінаїкосу із рахунком 1:3.

Іноземці вважають, що Дніпро-1 тримає Довбика як у в’язниці, не хочуть його продавати дешево. Я взагалі не розумію Коломойського. Має купу грошей, він не знає, що з ними робити, а команду як слід підтримати не може. Дніпру-1 треба було посилитись перед Лігою чемпіонів. Чомусь Шахтар купує бразильців, а Коломойський що, не може? Що стосується Жирони, то Довбику туди не треба йти, він заслуговує на кращу команду. Йому добре підійшов би англійський чемпіонат. Довбик фактурний, вміє перекривати корпусом. Якщо Тоттенхем продасть Кейна, то раджу їм розглянути Довбика. Жирона – це середня команда. Кричали, що Циганков через рік звідти піде до Ман Сіті, але пропозицій щодо нього досі немає,

– сказав Сабо.

Нагадаємо, що Артемом цікавиться низка європейських колективів, проте найактивінше діє саме Жирона, за яку виступає Віктор Циганков. Іспанський колектив покинув основний форвард команди Таті Кастельянос, який перебрався у італійський Лаціо, тому слот у Жироні під Довбика вільний. Також серед претендентів на нападника Дніпра-1 є і Марсель, кольори якого захищає Руслан Маліновський.