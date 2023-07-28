Бывший тренер Динамо Йожеф Сабо поразмышлял над будущим Артема Довбика. Эксперт подверг критике трансферную политику Днепра-1 и подобрал потенциальный клуб форварда.

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Невероятный потенциал

Иностранный специалист уверен в высоком классе Артема Довбика. Сабо считает, что украинский форвард заслуживает выступать в топовом коллективе и даже не уступать лучшим среди лучших на своей позиции. В частности, бывший коуч Динамо уверенно заявил, что у Довбика есть возможность стать потенциальной заменой Гарри Кейна, который в ближайшее время может оказаться в мюнхенской Баварии. Сабо заверил, что нападающий Днепра-1 смело перекроет позицию Кейна в состоянии "шпор", поскольку антропометрия Артема – его козырь.

Также эксперт подверг критике трансферную политику "спортклубовцев". Все потому, что, по мнению Сабо, Днепр-1 требует слишком большие средства за Довбика, "заключив" форварда. К тому же днепровский коллектив не усиливается, хотя у них на носу квалификация к самому престижному клубному турниру. В первом отборочном матче "спортклубовцы" уже уступили греческому Панатинаикосу со счетом 1:3.

Иностранцы считают, что Днепр-1 держит Довбика как в тюрьме, не хотят его продавать по дешевке. Я вообще не понимаю Коломойского. Есть куча денег, он не знает, что с ними делать, а команду как следует поддержать не может. Днепру-1 предстояло усилиться перед Лигой чемпионов. Почему Шахтер покупает бразильцев, а Коломойский что, не может? Что касается Жироны, то Довбику туда не нужно идти, он заслуживает лучшей команды. Ему хорошо бы подошел английский чемпионат. Довбик фактурный, умеющий перекрывать корпусом. Если Тоттенхэм продаст Кейна, то рекомендую им рассмотреть Довбика. Жирона – это средняя команда. Кричали, что Цыганков через год оттуда пойдет в Ман Сити, но предложений по нему до сих пор нет,

– сказал Сабо.

Напомним, что Артёмом интересуется ряд европейских коллективов, однако самое активное действует именно Жирона, за которую выступает Виктор Цыганков Испанский коллектив покинул основной форвард команды Тати Кастельянос, перебравшийся в итальянский Лацио, поэтому слот в Жироне под Довбиком свободен. Также среди претендентов на нападающего Днепра-1 есть и Марсель, цвета которого защищает Руслан Малиновский