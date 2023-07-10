Гаррі Кейн найближчим часом може опинитися у Баварії. Німецький колектив запропонував Тоттенхему 80 мільйонів євро за форварда.

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Не можуть відпустити

Мюнхенський клуб перебуває у пошуках іменитого форварда, який підійде під імідж легендарної команди та допоможе "пивоварам" здобувати нагороди не тільки в межах Німеччини. Останнім таким нападником у команді був Роберт Левандовський, проте наразі в команді цю роль виконує не зірковий Ерік Максім Чупо-Мотінг, який ще й минулий сезон до кінця не дограв, оскільки отримав травму.

Баварія активно намагається домовитись із Тоттенхемом щодо Гаррі Кейна, який повністю підходить "пивоварам" за вище сказаними критеріями. Проте "шпори" не готові відпускати свого найкращого бомбардира у історії. Німецький клуб був вимушений зробити покращений крок щодо англійського форварда у розмірі 80 мільйонів євро. Тоттенхем відхилив попередню ставку, яка була меншою на 10 мільйонів євро гарантованих. Сам ж Кейн прагне перейти в Баварію влітку, хоча керівництво Тоттенхема ніяк не може цього прийняти.

Нагадаємо, що не тільки іменита Баварія заціквалена у послугах Гаррі. Англійського форварда у свої лави також намагаєвся затягнути і мадридський Реал, який шукає заміну володарю "Золотого м'яча" Каріму Бензема. Проте в разі невдачі з Кейном "вершкові" уже підшукали альтернативну заміну "урагану".

Кар'єра Гаррі Кейна