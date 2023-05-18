Французький Марсель, в якому виступає Руслан Маліновський, зацікавлений у співпраці з Артемом Довбиком. Український форвард відповідає взаємністю.
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Інтерес поставлений на підігрів
Артем Довбик запевнив, що інтерес зі сторони французького колективу однозначно є. Та от не тільки на словах, а й на ділі, оскільки Марсель почав активніше контактувати з українським форвардом. Також Довбик зазначив, що французький клуб уже досить довго стежить за ним, а наразі його гра змусила Марсель зробити остаточний вибір щодо нього.
Є діалог та інтерес. Такий самий інтерес був і півроку тому. Нині він став інтенсивнішим. Тому все можливо. Чи хотів би перейти до Марселя? Чому б ні? Команда йде на третьому місці, виборює Лігу чемпіонів. Я тільки за. Головне, щоб домовилися,
– сказав Довбик.
Варто зазначити, що українського нападника оцінюють у 11-15 мільйонів євро, що зовсім не лякає Марсель. До того ж Довбик йде на першому місці у гонці бомбардирів Української Прем'єр-ліги (23 гола), претендуючи на те, аби побити рекорд Генріха Мхітаряна в Україні (25 голів). Також Довбик став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги конференцій, оформивши 7 м'ячів.
Трансферні чутки навколо Довбика
- Раніше неназваний клуб пропонував за форварда збірної України суму у розмірі 15 мільйонів євро. Але Дніпро-1 не погодився на таку пропозицію. Схоже, що один із лідерів УПЛ хоче виручити за свого нападника значно більше.
- До того ж нападником "спортклубівців" цікавились італійська Салернітана та англійський Ноттінгем Форест.
- Цікаво, що Дніпро-1 повинен виплатити половину суми з прибутку від продажу Артема данському Мідтьюланну, що було прописано у домовленості між сторонами. Український колектив викупив Артема у "вовків" тільки за 450 тисяч євро.
- Наразі Transfermarkt оцінює Артема Довбика у 11 мільйонів євро.