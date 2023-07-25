Тепер з'явилась нова інформація про покращену пропозицію від клубу Віктора Циганкова. Виявилось, що у неї входили б не лише гроші, а й земляк Артема Довбика.

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Іспанці не втрачають надій

Жирона могла б задіяти у цьому трансфері 22-річного форварда збірної України U-21 та французького Труа Миколу Кухаревича, на якого не розраховують у Франції.

Іспанський клуб хотів скористатись можливістю своєї участі у мережі City Football Group, куди входити й Труа, аби таки переконати віцечемпіона України та оформити перехід найкращого бомбардира УПЛ-2022/2023.

"Червоно-білі" просили фінансову допомогу у City Football Group. Адже Дніпро-1 хоче виручити за трансфер свого лідера 12-15 мільйонів євро. Але Жирона самотужки не зможе віддати такі гроші за Артема.

Жирона ж хотіла орендувати Довбика із правом викупу. Однак такий варіант не розглядає керівництво українського гранда, тому відхилив цю пропозицію.

Нагадаємо, що 50% на Довбика належить данському Мідтьюллану. Також Артем відносно нещодавно підписав новий контракт із дніпровським клубом, який розрахований до кінця червня 2025 року.

Зверніть увагу! 25 липня Дніпро-1 зіграє свій дебютний матч у Лізі чемпіонів. Дніпряни розпочнуть свій шлях із 2-го кваліфікаційного раунду. Суперником українців буде грецький Панатінаїкос. Початок зустрічі о 21:00 (з Києвом).

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