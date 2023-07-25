Дніпро-1 – Панатінаїкос 1:3

Голи: Танчик, 90 – Шпорар, 10, Джурічіч, 74, Йоаннідіс, 84 (пен).

Єврокубковий сезон 2023-2024 для України нарешті стартував. Першим у бій вступив віцечемпіон УПЛ Дніпро-1, який почав свій шлях з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, пише 24 канал.

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Для команди Олександра Кучера це дебютна участь у найкращому турнірі Європи. Суперником українського клубу став грецький Панатінаїкос, який минулого сезону здобув срібні нагороди.

Дніпро-1 був андердогом

Дніпряни пережили чимало змін влітку. Команду залишило багато легіонерів, натомість клуб активно попрацював на українському ринку. Підопічних Кучера поповнили Третяков, Мірошниченко, Кравець, Горін та Волинець.

Втім все одно греки вважались фаворитами. Дніпро-1 втримав головного бомбардира Артема Довбика, а ось на топ-асистента Олександра Піхальонка в першому матчі розраховувати не міг через травму.

До того ж, Кучер не ризикнув випустити в основі воротаря-новачка Волинця та основного кіпера у минулому сезоні Валефа. Як підсумок, з перших хвилин з'явився 19-річний Кінарейкін, для якого це дебют за команду.

Нудний перший тайм

Панатінаїкос з перших хвилин захопив ініціативу та забив вже на старті. Хуанкар пошив у дурні Мірошніченка та прострілив у центр на Шпорара, якого ніхто так і не прикрив. Словенець впритул розстріляв ворота.

Відео голу Шпорара:

Перший тайм пройшов за мінімальної кількості моментів, обидві команди не ризикували йти вперед. Натомість у другому таймі Дніпро-1 почав домінувати та створювати моменти.

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Непогано після кутового пробивав через себе Сарапій, свої моменти мали Гуцуляк і Бланко. Натомість Довбик був менш гострим. Греки ж вичікували та дочекались свого шансу в середині тайму.

Повний злив

Важливу роль в гольовій атаці зіграв ексдинамівець Беньямін Вербич, який вийшов на заміну замість колишнього гравця Шахтаря Бернарда. Словенець пробіг вздовж бокової лінії та відпасував у центр на Джурічіча.

Відео голу Джурічіча:

Хавбек у падінні примудрився пробити з-під захисника та вразити нижній кут воріт Кінарейкіна. Пізніше Мірошніченко знову підвів команди, зваливши у своєму майданчику Хуанкара. Пенальті реалізував Йоаннідіс.

ВІдео голу Йоаннідіса:

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На жаль, у Кучера не було можливості підсилити напад, але одна із замін спрацювала. Після подачі зі штрафного Каплієнко переправив м'яч на Танчика, який добив м'яч у порожні ворота.

Відео голу Танчика:

Втім гол престижу – єдине, на що Дніпро-1 спромігся. Таким чином, матч в Греції перетворюється майже на формальність. Підопічні Кучера фактично вилітають у Лігу Європи, де гратимуть проти Славії.