"Це сором": колишній тренер збірної України розкритикував Ротаня за вихід Коноплянки
Джерело:1927.kiev.ua
Євген Коноплянка вперше за останні 2,5 роки зіграв за збірну України. Проте часу проявити себе на полі стадіону "Вемблі" колишній лідер Дніпра не отримав.
Поява вінгера польської Краковії Євгена Коноплянки в таборі збірної України стало несподіванкою для багатьох любителів футболу. Багато хто дорікав Руслану Ротаню за виклик свого кума на матч проти Англії.
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Сабо: Для чого було випускати Коноплянку?
Проте шансів показати свою майстерність 33-річний футболіст не отримав. Головний тренер збірної України випустив Коноплянку на 90-й хвилині поєдинку замість Тараса Степаненка. Легендарний динамівець Йожеф Сабо розкритикував Ротаня за цю заміну.
"Я сидів біля телевізора і мені було соромно, що його випустили на півтори хвилини. Не потрібно так принижувати футболіста. Це сором. Вийшов, аут, зупинка в грі й суддя свиснув.
Для чого було випускати Коноплянку? Через критику рішення про виклик? Так потрібно було йому дати хоча б хвилин 10, щоб показав, що вміє", – сказав Сабо.
Коноплянка у збірній України
- Зазначимо, що цей поєдинок став для Коноплянки 87-м у футболці збірної України.
- У списку гвардійців "синьо-жовтих" 33-річний вінгер займає сьому сходинку.
- Дебютний матч за збірну Коноплянка зіграв 25 травня 2010 року в матчі проти Литви (4:0).
- Тоді Євген відіграв весь поєдинок та відзначився асистом.
- Всього на рахунку Коноплянки 21 забитий м'яч, в тому числі пам'ятний гол на "Вемблі" у 2012 році.