Команда Гарета Саутгейта лише за три хвилини оформила свою перемогу. Голи Гаррі Кейна та Букайо Сака в інтервалі з 37-ї по 40-ву хвилини зробили рахунок 2:0.

Детальніше про гру "Синьо-жовті" не знайшли протиотрути: Англія впевнено здолала Україну – відеоогляд

В УЄФА залишилась не в захваті від гри українців

Англія здобула свою другу поспіль перемогу у кваліфікації на Євро-2024. У першому поєдинку команда "трьох левів" переграла Італію 1:2.

Україна з поразки стартувала у відборі. "Синьо-жовті" абсолютно нічого не показали на "Вемблі", а їх контроль м'яча у власному штрафному щоразу змушував хапати за голову українських уболівальників.

В УЄФА теж залишились не в захваті від гри підопічних Руслана Ротаня.