Появление вингера польской Краковии Евгения Коноплянки в лагере сборной Украины стало неожиданностью для многих любителей футбола. Многие упрекали Руслана Ротаня за вызов своего кума на матч против Англии

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Сабо: Зачем было выпускать Коноплянку?

Однако шансов показать свое мастерство 33-летний футболист не получил. Главный тренер сборной Украины выпустил Коноплянку на 90-й минуте поединка вместо Тараса Степаненко. Легендарный динамовец Йожеф Сабо подверг критике Ротаня за эту замену.

"Я сидел у телевизора и мне было стыдно, что его выпустили на полторы минуты. Не нужно так унижать футболиста. Это стыд. Вышел, аут, остановка в игре и судья свистнул.

Зачем было выпускать Коноплянку? Из-за критики решения о вызове? Так нужно было ему дать хотя бы минут 10, чтобы показал, что умеет", – сказал Сабо.

Коноплянка в сборной Украины