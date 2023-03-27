Появление вингера польской Краковии Евгения Коноплянки в лагере сборной Украины стало неожиданностью для многих любителей футбола. Многие упрекали Руслана Ротаня за вызов своего кума на матч против Англии
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Сабо: Зачем было выпускать Коноплянку?
Однако шансов показать свое мастерство 33-летний футболист не получил. Главный тренер сборной Украины выпустил Коноплянку на 90-й минуте поединка вместо Тараса Степаненко. Легендарный динамовец Йожеф Сабо подверг критике Ротаня за эту замену.
"Я сидел у телевизора и мне было стыдно, что его выпустили на полторы минуты. Не нужно так унижать футболиста. Это стыд. Вышел, аут, остановка в игре и судья свистнул.
Зачем было выпускать Коноплянку? Из-за критики решения о вызове? Так нужно было ему дать хотя бы минут 10, чтобы показал, что умеет", – сказал Сабо.
Коноплянка в сборной Украины
- Отметим, что этот поединок стал для Коноплянки 87-м в футболке сборной Украины.
- В списке гвардейцев "сине-желтых" 33-летний вингер занимает седьмую строчку.
- Дебютный матч за сборную Коноплянка сыграл 25 мая 2010 в матче против Литвы (4:0).
- Тогда Евгений отыграл весь поединок и отличился ассистом.
- Всего на счету Коноплянки 21 забитый мяч, в том числе памятный гол на "Уэмбли" в 2012 году.