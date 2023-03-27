Поява вінгера польської Краковії Євгена Коноплянки в таборі збірної України стало несподіванкою для багатьох любителів футболу. Багато хто дорікав Руслану Ротаню за виклик свого кума на матч проти Англії.

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Сабо: Для чого було випускати Коноплянку?

Проте шансів показати свою майстерність 33-річний футболіст не отримав. Головний тренер збірної України випустив Коноплянку на 90-й хвилині поєдинку замість Тараса Степаненка. Легендарний динамівець Йожеф Сабо розкритикував Ротаня за цю заміну.

"Я сидів біля телевізора і мені було соромно, що його випустили на півтори хвилини. Не потрібно так принижувати футболіста. Це сором. Вийшов, аут, зупинка в грі й суддя свиснув.

Для чого було випускати Коноплянку? Через критику рішення про виклик? Так потрібно було йому дати хоча б хвилин 10, щоб показав, що вміє", – сказав Сабо.

Коноплянка у збірній України