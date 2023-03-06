До головного списку команди потрапило 26 гравців. Ще 13 футболістів потрапило до резервного списку. У разі можливих ушкоджень футболісти з резервного списку можуть поповнити основну групу.

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Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін, Дмитро Різник (обидва – Шахтар).

Захисники: Олександр Караваєв (Динамо), Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва – Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Едуард Соболь (Страсбур, Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва – Дніпро-1).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва – Динамо), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЕ), Руслан Маліновський (Олімпік Марсель, Франція), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Євген Коноплянка (Краковія, Польща).

Нападники: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик (Дніпро-1)/

Варто відзначити, що у списку є Євген Коноплянка, який востаннє до збірної України викликався ще в березні 2021 року. А на поле у складі команди виходив ще 3 вересня 2020 року – у грі проти Швейцарії.

Резервний список

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Микита Шевченко (Олександрія).

Польові гравці: Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва – Динамо), Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Дмитро Криськів, Данило Сікан, Єгор Назарина (усі – Шахтар), Олексій Гуцуляк (Дніпро-1), Денис Мірошніченко (Олександрія), Віктор Коваленко (Спеція, Італія), Данило Ігнатенко (Бордо, Франція).

Національна команда розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. 26 березня команда проведе матч проти Англії у рамках відбору на Євро-2024.

Руслан Ротань в цьому матчі буде виконувачем обов'язків головного тренера збірної України.