Тимчасовий наставник "синьо-жовтих" Руслан Ротань оголосив склад гравців, які відправляться на матч проти збірної Англії в рамках відбору до Євро-2024. В списку місце знайшов і колишній зірці Євгену Коноплянці.

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Завдяки досвіду та майстерності

Виклик Євгена Коноплянки до лав національної збірної став досить резонансною подією, оскільки вінгер уже не виступав за синьо-жовтих з 2020-го року. Та й з своєю грою за Краковію Євген наразі не дивує, проте Руслан Роатнь вирішив взяти на себе відповідальність та дати Коноплянці шанс допомогти "синьо-жовтим" у дуже важливому поєдинку проти збірної "трьох левів".

Можу сказати, що я як тренер вірю в Євгена. Вірю, що він ще не раз принесе користь національній збірні. Як в людину, так і в гравця. У нього є майстерність. На ряду з Андрієм Ярмоленко це ті гравці, з якими потрібно добиватися результату. Їхня майстерність не підлягає сумнівам. Вони можуть і словом допомогти в роздягальні цій збірній. Це можна сказати була моя ідея. Розумію, що може бути критика. Я хочу, щоб гравці були розслаблені та вірили в команду,

– розповів Ротань.

Виступи Коноплянки за збірну України