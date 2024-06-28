Євро-2024: календар матчів плейоф

Цими вихідними на чемпіонаті Європи 2024 розпочнеться стадія матчів на вибування. Пропонуємо до вашої уваги розклад поєдинків 1/8 фіналу.

Після групового раунду чемпіонату Європи 2024 були сформовані пари 1/8 фіналу, куди пройшли 16 команд. Розіграш путівок до чвертьфіналу розпочнеться у суботу, 29 червня, матчем Швейцарія – Італія, пише 24 Канал.

Читайте також Стартова гра плей-оф на Євро-2024: де дивитися матч Швейцарія – Італія

Розклад чемпіонату Європи 2024

На жаль, серед учасників стадії плейоф немає збірної України, яка, набравши чотири залікові бали, посіла останнє місце в групі з Румунією, Словаччиною та Бельгією, через що залишила турнір.

Матчі стадії плейоф, як і групового раунду до цього, будуть транслюватися на медіасервісі MEGOGO. Також частину поєдинків покаже Суспільне.

Календар матчів плейоф Євро-2024

1/8 фіналу

29 червня

19:00. Швейцарія – Італія

22:00. Німеччина – Данія

30 червня 2024

19:00. Англія – Словаччина

22:00. Іспанія – Грузія

1 липня

19:00. Франція – Бельгія

22:00. Португалія – Словенія

2 липня

19:00. Румунія – Нідерланди

22:00. Австрія – Туреччина

Чвертьфінальні матчі відбудуться 5-6 липня. Півфінали заплановані на 9-10 липня, а фінал Євро-2024 пройде 14 липня у Берліні.