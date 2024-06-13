У чемпіонаті Європи-2024 візьмуть участь 24 збірні, які внесли до заявки по 26 футболістів. 24 Канал підрахував, яка з ліг делегувала найбільше футболістів на континентальну першість.

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Рейтинг чемпіонатів за представництвом на Євро-2024

Англійська Прем'єр-ліга по праву вважається найсильнішим клубним чемпіонатом світу. В ньому зібрані найкращі футболісти з усього світу. Тож не дивно, що з АПЛ на Євро-2024 вирушило 96 футболістів. На другій позиції представництва італійська Серія А – 91 гравець.

До топ-5 потрапили німецька Бундесліга (77 гравців), іспанська Ла Ліга (57 гравців) та французька Ліга 1 (28 гравців).

Українська Прем'єр-Ліга ділить дев'яту сходинку рейтингу з нідерландською Ередивізією та австрійською Бундеслігою. Ці три європейські ліги делегували по 15 гравців.

Топ-20 ліг за представництвом гравців на Євро-2024 / фото The Athletic

Щодо клубів, то найбільше футболістів вирушило на ЧЄ з Манчестер Сіті та Інтера – по 13. З українських клубів пальму першості тримає донецький Шахтар. Одразу семеро "гірників" заявлені для участі в чемпіонаті Європи-2024.

Нагадаємо, що збірна України розпочне свій виступ на Євро-2024 17 червня. Першим суперником підопічних Сергія Реброва буде Румунія. Поєдинок в Мюнхені розпочнеться о 16:00.