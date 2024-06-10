Зовсім скоро, 14 червня, починається чемпіонат Європи з футболу. До Німеччини приїдуть 24 збірні усього континенту, щоб визначити найкращу команду Європи. 24 Канал пропонує вам анонс команд у групі С.

До теми Євро-2024 у Німеччині: список учасників, склад груп та повний календар матчів

СЛОВЕНІЯ

Головний тренер : Матьяж Кек

: Матьяж Кек Місце в рейтингу ФІФА : 57

: 57 Найкращий виступ на Євро : 4 місце в групі (2000)

: 4 місце в групі (2000) Результати у кваліфікації : 2 місце в групі зі Данією, Фінляндією, Казахстаном, Північною Ірландією та Сан-Марино (+7=1-2, 20-9)

: 2 місце в групі зі Данією, Фінляндією, Казахстаном, Північною Ірландією та Сан-Марино (+7=1-2, 20-9) Лідери : Облак, Вербич, Куртич, Ілічіч

: Облак, Вербич, Куртич, Ілічіч Загальна вартість (Transfermarkt) : 140 мільйонів євро

: 140 мільйонів євро Найдорожчий гравець (Transfermarkt) : Беньямін Шешко (50 мільйонів євро)

: Беньямін Шешко (50 мільйонів євро) Календар матчів у групі: Данія (16 червня, 19:00), Сербія (20 червня, 16:00), Англія (25 червня, 22:00)



Ексгравець Динамо Беньямін Вербич допоміг Словенії потрапити на Євро / фото Getty Images

Заявка збірної Словенії:

ВОРОТАРІ: Ян Облак (Атлетіко), Від Белец (АПОЕЛ), Ігор Векич (Вейле).

ЗАХИСНИКИ: Давід Брекало (Орландо), Жан Карнічник (Цельє), Яка Бійол (Удінезе), Петар Стоянович (Сампдорія), Ерік Янжа (Гурнік), Юре Балковец (Аланьяспор), Ваня Дркушич (Сочі), Міха Блажич (Лех).

ПІВЗАХИСНИКИ: Йон Горенц Станкович (Штурм), Санді Ловрич (Удінезе), Ніно Жугель (Буде-Глімт), Адріан Желькович (Спартак Трнава), Йосип Ілічіч (Марібор), Беньямін Вербич (Панатінаїкос), Томі Хорват (Штурм), Ясмін Куртич (Зюдтіроль), Адам Черін (Панатінаїкос), Тімі Макс Елшнік (Олімпія).

НАПАДНИКИ: Беньямін Шешко (Лейпциг), Андраш Шпорар (Панатінаїкос), Жан Віпотнік (Бордо), Ян Млакар (Піза), Жан Целар (Лугано).

Словенія лише втретє за свою історію поїде на крупний турнір. Кожен раз її вихід вважався неочікуваним, але цього разу команда володіє досить непоганим кадровим підбором.

Принаймні у відбірковій групі з данцями та фіннами Словенія вважалась рівним претендентом на прохід. Власне, балканці впевнено обійшли Фінляндію. Команда може похизуватися кількома яскравими персонажами в кожній лінії.

Головна зірка збірної – воротар Атлетіко Ян Облак, який вважається одним з найкращих кіперів у світі. В захисті діє дует з італійських клубів Бійол – Стоянович, а в нападі розквітає зірка Лейпцига і майбутня ціль топ-клубів Шешко.

Також важливу роль у команді Кека грає ексдинамівець Беньямін Вербич, який нині виступає у Греції. Вінгер не завжди виходить в основі, але допомагає команді з заміни та в роздягальні. Проте навряд чи Словенії варто розраховувати на плей-оф.

Група балканцям дісталась дуже бойова. Кожен із суперників не поступається словенцям у характері, а у кадровому плані навіть переважає. Від підопічних Кека варто очікувати відбору очок в будь-якій зустрічі, але бодай одну перемогу словенцям здобути буде важко.

Орієнтовний стартовий склад: Облак – Карнічник, Бійол, Стоянович, Янжа – Черін, Ловрич, Желькович, Вербич – Шешко, Шпорар.

Прогноз: 4 місце в групі

ДАНІЯ

Головний тренер : Каспер Х'юлманд

: Каспер Х'юлманд Місце в рейтингу ФІФА : 21

: 21 Найкращий виступ на Євро : чемпіонство (1992)

: чемпіонство (1992) Результати у кваліфікації : 1 місце в групі зі Словенією, Фінляндією, Казахстаном, Північною Ірландією та Сан-Марино (+7=1-2, 19-10)

: 1 місце в групі зі Словенією, Фінляндією, Казахстаном, Північною Ірландією та Сан-Марино (+7=1-2, 19-10) Лідери : Шмейхель, А. Крістенсен, Еріксен, Дольберг

: Шмейхель, А. Крістенсен, Еріксен, Дольберг Загальна вартість (Transfermarkt) : 433 мільйонів євро

: 433 мільйонів євро Найдорожчий гравець (Transfermarkt) : Расмус Гойлунд (65 мільйонів євро)

: Расмус Гойлунд (65 мільйонів євро) Календар матчів у групі: Словенія (16 червня, 19:00), Англія (20 червня, 19:00), Сербія (25 червня, 22:00)



Данія хоче повторити прорив минулого Євро / фото з інстаграму збірної Данії

Заявка збірної Данії:

ВОРОТАРІ: Каспер Шмейхель (Андерлехт), Фредерік Реннов (Уніон), Мадс Хермансен (Лестер).

ЗАХИСНИКИ: Расмус Крістенсен (Рома), Александр Ба (Бенфіка), Йоакім Андерсен (Крістал Пелас), Андреас Крістенсен (Барселона), Сімон К'яєр (Мілан), Яннік Вестергор (Лестер), Йоакім Меле (Вольфсбург), Віктор Крістіансен (Болонья), Віктор Нельссон (Галатасарай).

ПІВЗАХИСНИКИ: Крістіан Нергор (Брентфорд), П'єр-Еміль Гейб'єрг (Тоттенхем), Матіас Єнсен (Брентфорд), Томас Ділейні (Андерлехт), Крістіан Еріксен (Манчестер Юнайтед), Міккель Дамсгор (Брентфорд), Мортен Х'юлманд (Бенфіка), Андреас Сков Ольсен (Брюгге).

НАПАДНИКИ: Расмус Гойлунд (Манчестер Юнайтед), Каспер Дольберг (Андерлехт), Йонас Вінд (Вольфсбург), Юссуф Поульсен (Лейпциг), Якоб Брун Ларсен (Бернлі), Андерс Дреєр (Андерлехт).

На минулому Євро Данія наробила справжнього шуму. Почалось все з неприємного епізоду втрати свідомості Еріксена, який опинився на межі життя та смерті через зупинку серця. Проте історія мала хеппі-енд.

І сам Крістіан одужав та повернувся до футболу, і данці без свого лідера об'єднались та вийшли аж у півфінал. Зрештою більша частина тієї команди досі у збірній та поїде на Євро-2024.

На жаль, лідери команди не молодіють, але з відчутного підсилення Данії можна відзначити Гойлунда. Форвард не надто вражає у Манчестер Юнайтед, але у збірній демонструє шалену результативність – сім голів у 8-ми матчах кваліфікації!

Розраховувати на такий самий прорив як на минулому Євро данцям не варто. Якщо не вигравати групу, то вже в 1/8 фіналу на них чекатимуть Німеччина, Португалія чи Бельгія. Боротися на рівних Данія зможе хіба що з останніми.

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А ймовірність виграшу групи з Англією відверто невелика. При тому, що і Сербія зі Словенією не подарують скандинавам легкої прогулянки. Тому прохід у чвертьфінал вже буде надкрутим успіхом для цієї немолодої команди.

Орієнтовний стартовий склад: Шмейхель – Р. Крістенсен, Вестергор, А. Крістенсен, Мелє – Гейб'єрг, Єнсен – Дамсгор, Еріксен, Х'юлманд – Гойлунд.

Прогноз: 1/8 фіналу

СЕРБІЯ

Головний тренер : Драган Стойкович

: Драган Стойкович Місце в рейтингу ФІФА : 33

: 33 Найкращий виступ на Євро : дебют

: дебют Результати у кваліфікації : 2 місце в групі з Угорщиною, Чорногорією, Литвою та Болгарією (+4=2-2, 15-9)

: 2 місце в групі з Угорщиною, Чорногорією, Литвою та Болгарією (+4=2-2, 15-9) Лідери : Мітрович, С. Мілінкович-Савич, Тадич, Гудель

: Мітрович, С. Мілінкович-Савич, Тадич, Гудель Загальна вартість (Transfermarkt) : 312 мільйонів євро

: 312 мільйонів євро Найдорожчий гравець (Transfermarkt) : Душан Влахович (65 мільйонів євро)

: Душан Влахович (65 мільйонів євро) Календар матчів у групі: Англія (16 червня, 22:00), Словенія (20 червня, 16:00), Данія (25 червня, 22:00)



Серби вперше зіграють на Євро як самостійна країна / фото Getty Images

Заявка збірної Сербії:

ВОРОТАРІ: Джордже Петрович (Челсі), Педраг Райкович (Мальорка), Ваня Мілінкович-Савич (Торіно).

ЗАХИСНИКИ: Неманья Стоїч (Бачка-Топола), Страхіня Павлович (Зальцбург), Нікола Міленкович (Фіорентина), Неманья Гудель (Севілья), Філіп Младенович (Панатінаїкос), Мілош Велькович (Вердер), Урош Спаїч (Црвена Звезда), Срджан Бабич (Спартак).

ПІВЗАХИСНИКИ: Неманья Максимович (Хетафе), Іван Іліч (Торіно), Саша Лукич (Фулхем), Сергей Мілінкович-Савич (Аль-Хіляль), Лазар Самарджич (Удінезе), Душан Тадич (Фенербахче), Філіп Костич (Ювентус), Срджан Міяйлович (Црвена Звезда), Велько БІрманчевич (Спарта), Міят Гачінович (АЕК).

НАПАДНИКИ: Душан Влахович (Ювентус), Александар Мітрович (Аль-Хіляль), Лука Йович (Мілан), Андрія Живкович (ПАОК), Петар Ратков (Зальцбург).

Доволі незвично усвідомлювати, що Сербія – новачок Євро. Втім раніше ця команда виступала на Євро лише як Югославія, тому і досягнення цієї вже неіснуючої країни не варто приписувати "білим орлам".

При цьому серби вже двічі їздили на Мундіаль за останні роки, але там не виходили з групи. Поточна ж збірна може вважатися ледь не найкращою у XXI сторіччі.

Правда, не всі лідери команди підходять до Євро в оптимальному стані. Такі гравці як Сергей Мілінкович-Савич або Мітрович вже відправились у Саудівську Аравію на пенсію. У свою чергу Костич та Влахович провели не найкращий сезон за Юве (хоча Душан забивав чимало).

На руку сербам має зіграти формат Євро, за якого у плей-оф може вийти і третє місце. Сербія не виглядає стабільною командою, від неї можна очікувати як перемоги над Англією, так і поразки в інших іграх.

Тому перспективи "білих орлів" нагадують данські. Далі ніж 1/8 фіналу Сербія не зайде, але і цей результат вже буде непоганим для команди. А ось фанатам точно варто не пропускати ігри цієї збірної. Як вже зазначалось, вона здатна на різні несподіванки.

Орієнтовний стартовий склад: В. Мілінкович-Савич – Міленкович, Павлович, Гудель – Живкович, Лукич, Максимович, С. Мілінкович-Савич, Костич – Тадич, Влахович.

Прогноз: 1/8 фіналу

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АНГЛІЯ

Головний тренер : Гарет Саутгейт

: Гарет Саутгейт Місце в рейтингу ФІФА : 4

: 4 Найкращий виступ на Євро : фінал (2020)

: фінал (2020) Результати у кваліфікації : 1 місце в групі з Італією, Україною, Північною Македонією та Мальтою (+6=2-0, 22-4)

: 1 місце в групі з Італією, Україною, Північною Македонією та Мальтою (+6=2-0, 22-4) Лідери : Кейн, Беллінгем, Стоунз, Шоу

: Кейн, Беллінгем, Стоунз, Шоу Загальна вартість (Transfermarkt) : 1,52 мільярда євро

: 1,52 мільярда євро Найдорожчий гравець (Transfermarkt) : Джуд Беллінгем (180 мільйонів євро)

: Джуд Беллінгем (180 мільйонів євро) Календар матчів у групі: Сербія (16 червня, 22:00), Данія (20 червня, 19:00), Словенія (25 червня, 22:00)



Англійці їдуть на Євро у статусі одного з головних фаворитів / фото Getty Images

Заявка збірної Англії:

ВОРОТАРІ: Джордан Пікфорд (Евертон), Аарон Рамсдейл (Арсенал), Дін Гендерсон (Крістал Пелас).

ЗАХИСНИКИ: Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл), Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Кайл Вокер (Манчестер Сіті), Езрі Конса (Астон Вілла), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Марк Гуехі (Крістал Пелас), Льюїс Данк (Брайтон), Джо Гомес (Ліверпуль), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед).

ПІВЗАХИСНИКИ: Деклан Райс (Арсенал), Коннор Галлахер (Челсі), Кобі Мейну (Манчестер Юнайтед), Адам Вортон (Крістал Пелас), Джуд Беллінгем (Реал), Коул Палмер (Челсі), Ентоні Гордон (Ньюкасл), Еберечі Езе (Крістал Пелас).

НАПАДНИКИ: Гаррі Кейн (Баварія), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Букайо Сака (Арсенал), Айвен Тоні (Брентфорд), Оллі Воткінс (Астон Вілла), Джаррод Боуен (Вест Гем).

Вже традиційно Англія вважається фаворитом кожного Євро або ЧС, на якому вона грає. Проте це не заважає "трьом левам" кожен раз розчаровувати фанатів. З іншого боку, таких вболівальників легко засмутити, якщо вони навіть вихід у фінал Євро-2020 розцінили як провал.

Ось і цього разу команда Саутгейта їде на Євро в статусі основного фаворита та із великою перевагою найдорожчою командою турніру. Втім навіть при всьому цьому кадрова наповненість Англії не виглядає ідеально.

До прикладу, центр поля команди не має достатньо міцності, адже Райсу та Галлахеру немає рівноцінної заміни. Крім того, невиклик Магуайра змусить робити ставку на молодих Гуехі або ж Консу, які не мають достатньо зіграності із партнерами.

З іншого ж боку, такому вибору крутих атакувальних футболістів може позаздрити будь-яка збірна чи навіть клуб. Що й казати, якщо Саутгейт проігнорував таких виконавців як Гріліш, Решфорд, Санчо та Стерлінг. А неймовірному Палмеру доведеться лише бути дублером Беллінгема.

Інше питання – тактика Саутгейта, який не дуже сильний у побудові атакувальної гри. Але все одно англійці мають більше переваг за будь-яку із топ-збірних цього турніру. Тому не здивуємось повторному виходу у фінал, де Англія може зустрітися із Німеччиною, Португалією чи Нідерландами. А там вже може статися будь-що, прогнози зайві!

Орієнтовний стартовий склад: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Гуехі, Шоу – Райс, Галлахер – Сака, Беллінгем, Фоден – Кейн.

Прогноз: фінал з високими шансами на чемпіонство

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