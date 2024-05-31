Вже за два тижні в Німеччині стартує чемпіонат Європи з футболу. У турнірі візьмуть участь 24 команди, серед яких буде і збірна України.

До теми Євро-2024 у Німеччині: список учасників, склад груп та повний календар матчів

Голоси Євро-2024

Офіційним транслятором матчів Євро-2024 в Україні є онлайн-сервіс Megogo. Напередодні змагання стали відомі коментатори, яких платформа залучить до роботи на матчах чемпіонату Європи.

Перелік коментаторів Євро-2024 на Megogo:

  • Роберто Моралес
  • Віталій Волочай
  • Роман Бебех
  • Володимир Звєров
  • Володимир Кобельков
  • Владислав Шалота
  • Сергій Лук'яненко
  • Вадим Шевякін
  • Віталій Кравченко
  • Павло Посохов
  • Гліб Скрипченко
  • Олександр Новак
  • Віталій Похвала
  • Віталій Звєров
  • Єгор Старков

В сітці мовлення також будуть великі студії з експертами та ведучими, а також міні-студії за участю коментаторів матчу. Ведучими великих студій будуть Артем Панченко, Олександра Кучеренко, Володимир Кобельков та Сергій Пейчев.

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Євро-2024 проходитиме з 14 червня по 14 липня цього року в Німеччині. Україна потрапила у групу E, де протистоятиме Бельгії, Румунії та Словаччині. Розклад матчів для команди Сергія Реброва наступний:

  • 17 червня, 16:00. Румунія – Україна
  • 21 червня, 16:00. Словаччина – Україна
  • 26 червня, 18:00. Україна – Бельгія