Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна: що треба знати про команди групи E на Євро-2024

П'ята група на чемпіонаті Європи виглядає потенційно найслабшою, але для нас вона матиме першочерговий інтерес. Хочеться сподіватися, що непоганий жереб допоможе команді Реброва. Розповідаємо про те, чого очікувати від Бельгії, Словаччини, Румунії та України.

Зовсім скоро, 14 червня, стартує Євро-2024 у Німеччини. На турнір приїдуть 24 збірні з усього континенту, де розіб'ються на шість квартетів. 24 Канал пропонує вам анонс команд у групі Е.

До теми Євро-2024 у Німеччині: список учасників, склад груп та повний календар матчів

БЕЛЬГІЯ

Головний тренер : Доменіко Тедеско

: Доменіко Тедеско Місце в рейтингу ФІФА : 3

: 3 Найкращий виступ на Євро : фінал (1980)

: фінал (1980) Результати у кваліфікації : 1 місце в групі з Австрією, Швецією, Казахстаном та Естонією (+6=2-0, 22-4)

: 1 місце в групі з Австрією, Швецією, Казахстаном та Естонією (+6=2-0, 22-4) Лідери : Лукаку, Де Брюйне, Вертонген, Вітсель

: Лукаку, Де Брюйне, Вертонген, Вітсель Загальна вартість (Transfermarkt) : 585 мільйонів євро

: 585 мільйонів євро Найдорожчий гравець (Transfermarkt) : Жеремі Доку (65 мільйонів євро)

: Жеремі Доку (65 мільйонів євро) Календар матчів у групі: Словаччина (17 червня, 19:00), Румунія (22 червня, 22:00), Україна (26 червня, 19:00)



Бельгійці проходять оновлення покоління / фото Getty Images

Заявка збірної Бельгії:

: Кун Кастельс (Вольфсбург), Томаш Камінскі (Лутон), Матс Селс (Ноттінгем Форест).: Зено Дебаст (Андерлехт), Артур Теат (Ренн), Ваут Фаес (Лестер), Ян Вертонген (Андерлехт)​​​, Тома Меньє (Трабзонспор), Тімоті Кастань (Фулхем), Максім Де Кейпер (Брюгге).: Аксель Вітсель (Атлетіко), Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті), Юрі Тілеманс (Астон Вілла), Яннік Карраско (Аль-Шабаб), Астер Вранкс (Вольфсбург), Шарль Де Кетеларе (Аталанта), Орель Мангала (Ліон), Артур Вермеерен (Атлетіко), Амаду Онана (Евертон).: Леандро Троссар (Арсенал), Ромелу Лукаку (Рома), Доді Лукебакіо (Севілья), Йоан Бакайоко (ПСВ), Луї Опенда (Лейпциг), Жеремі Доку (Манчестер Сіті).

Наприкінці 10-х Бельгія пережила золоте покоління, що вилилось у високі результати на Євро та Мундіалях. "Червоні дияволи" незмінно виходили у чвертьфінали, але до трофеїв так і не наблизились.

Втім чимало лідерів тієї збірної вже втратили форму чи навіть залишили команду. Це вилилось у гучний провал на ЧС-2022, де бельгійці не вийшли з групи. Але після цього збірна почала активно оновлюватися та залучати нових талантів.

Особливо це стосується нападу, де не мають місця в основі бомбардири Арсеналу та Севільї Троссар та Лукебакіо. В опорній зоні прописався партнер Миколенка по Евертону Онана. Крім того, залишаються на високому рівні Лукаку, Де Брюйне та Тілеманс.

А ось в захисті поки Бельгія розраховує на досвідчених Вертонгена, Кастаня та Вітселя. Крім того, через конфлікт із тренером збірна не може розраховувати на одного з найкращих воротарів Куртуа.

Все це ставить під питання можливий прорив збірної Бельгії. "Червоним" дияволам" доволі пощастило із групою, перемога в якій може фактично доставити бельгійців у чвертьфінал. Атака команди здатна нівелювати проблеми в обороні, але і вона може зайти в тупик.

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У свою чергу в 1/4 фіналу Бельгія може вийти на Францію, яка відчутно переважає команду Тедеско. Якщо ж Україні вдасться потіснити Де Брюйне і компанію з першого місця, то шлях бельгійців може завершитися ще раніше.

Орієнтовний стартовий склад: Кастельс – Кастань, Вертонген, Вітсель, Теат – Онана, Тілеманс, Де Брюйне – Доку, Лукаку, Опенда.

Прогноз: 1/8 – 1/4 фіналу.

СЛОВАЧЧИНА

Головний тренер : Франческо Кальцона

: Франческо Кальцона Місце в рейтингу ФІФА : 48

: 48 Найкращий виступ на Євро : 1/8 фіналу (2016)

: 1/8 фіналу (2016) Результати у кваліфікації : 2 місце в групі з Португалією, Люксембургом, Ісландією, Боснією і Герцеговиною та Ліхтенштейном (+7=1-2, 17-8)

: 2 місце в групі з Португалією, Люксембургом, Ісландією, Боснією і Герцеговиною та Ліхтенштейном (+7=1-2, 17-8) Лідери : Шкріньяр, Дьомбер, Дуда, Куцка

: Шкріньяр, Дьомбер, Дуда, Куцка Загальна вартість (Transfermarkt) : 156 мільйонів євро

: 156 мільйонів євро Найдорожчий гравець (Transfermarkt) : Давід Ганцко (35 мільйонів євро)

: Давід Ганцко (35 мільйонів євро) Календар матчів у групі: Бельгія (17 червня, 19:00), Україна (21 червня, 16:00), Румунія (26 червня, 19:00)



Онджей Дуда є лідером збірної Словаччини / фото Getty Images

Заявка збірної Словаччина:

: Мартін Дубравка (Ньюкасл), Марек Родак (Фулхем), Генріх Равас (Нью-Інгленд Революшн).: Петер Пекарік (Герта), Деніс Вавро (Копенгаген), Адам Оберт (Кальярі), Норберт Дьомбер (Салернітана), Мілан Шкріньяр (ПСЖ), Вернон Де Марко (Хатта), Давід Ганцко (Феєнорд), Себастьян Коша (Спартак Трнава).: Томаш Ріго (Банік), Томаш Суслов (Верона), Онджей Дуда (Верона), Ласло Бенеш (Гамбург), Патрік Грошовскі (Генк), Юрай Куцка (Слован Братислава), Матуш Беро (Бохум), Станіслав Лоботка (Наполі), Лео Сауер (Феєнорд).: Роберт Боженік (Боавішта), Людомір Тупта (Слован Братислава), Лукаш Хараслін (Спарта), Давід Стрелец (Слован Братислава), Давід Дюріш (Асколі), Іван Шранц (Славія).

Словаччина доволі несподівано дуже впевнено пройшла кваліфікацію. Наші сусіди отримали непросту групу, але програвали в ній лише неймовірним португальцям. В інших восьми матчах підопічні Кальцони виграли 7 з 8 зустрічей та без проблем пройшли на Євро.

Загалом же словаки опинились на третьому континентальному форумі поспіль. І варто відзначити, що перспективи команди виглядають доволі непогано. Словаччина має лідерів у кожній ланці поля.

Особливо непогано виглядають захист та півзахист, де грою заправляють Шкріньяр з ПСЖ, Ганцко з Феєнорда та Лоботка з Наполі. В нападі ж добре показують себе у збірній Хараслін та Суслов.

Так, словаки за кадровим підбором поступаються бельгійцям та українцям. Проте завдяки характеру та організації гри від Кальцони команда може відібрати очки у фаворитів, а також навіть розраховувати на перемогу з Румунією.

Цього має вистачити для виходу в плей-оф, що вже можна розцінити для Словаччини як успіх. Подальший прохід малоймовірний, на це варто розраховувати лише в разі провалу Бельгії або України в групі.

Орієнтовний стартовий склад: Дубравка – Дьомбер, Вавро, Шкріньяр, Ганцко – Куцка, Лоботка, Дуда – Хараслін, Стрелец, Суслов.

Прогноз: 1/8 фіналу.

РУМУНІЯ

Головний тренер : Едвард Йорданеску

: Едвард Йорданеску Місце в рейтингу ФІФА : 46

: 46 Найкращий виступ на Євро : 1/4 фіналу (2000)

: 1/4 фіналу (2000) Результати у кваліфікації : 1 місце в групі зі Швейцарією, Ізраїлем, Білоруссю, Косовом та Андоррою (+6=4-0, 16-5)

: 1 місце в групі зі Швейцарією, Ізраїлем, Білоруссю, Косовом та Андоррою (+6=4-0, 16-5) Лідери : Дрегушин, Станчу, Бурча, Алібек

: Дрегушин, Станчу, Бурча, Алібек Загальна вартість (Transfermarkt) : 92 мільйонів євро

: 92 мільйонів євро Найдорожчий гравець (Transfermarkt) : Раду Дрегушин (25 мільйонів євро)

: Раду Дрегушин (25 мільйонів євро) Календар матчів у групі: Україна (17 червня, 16:00), Бельгія (22 червня, 22:00), Словаччина (26 червня, 19:00)



Збірна Румунії не хапає зірок з неба / фото Getty Images

Заявка збірної Румунії:

: Флоріан Ніце (Газіантеп), Гораціу Молдован (Атлетіко), Стефан Тарновану (Стяуа).: Андрей Раціу (Райо Вальєкано), Раду Дрегушин (Тоттенхем), Адріан Рус (Пафос), Йонуц Неделчару (Палермо), Нікушор Банку (Університатя Крайова), Андрей Бурча (Аль-Ухдуд), Васіле Могош (Клуж), Богдан Раковіцан (Ракув).: Маріуш Марін (Піза), Александру Чикилдеу (Коньяспор), Яніс Хаджі (Алавес), Валентін Міхайла (Парма), Даріус Олару (Стяуа), Флорінел Коман (Стяуа), Разван Марін (Емполі), Денніс Ман (Парма), Нікулае Станчу (Дамак), Деян Сореску (Газіантеп), Адріан Шут (Стяуа).: Деніс Алібек (Аль-Муайдар), Георге Пушкаш (Барі), Деніс Драгуш (Газіантеп), Даніель Бірлігя (Клуж).

Як і у випадку зі Словаччиною, румуни доволі несподівано пройшли кваліфікацію дуже впевнено. Звісно, нашим іншим сусідам дуже пощастило із групою, де із серйозних опонентів була хіба що Швейцарія.

Команда під керівництвом сина легендарного Ангела Йорданеску не тільки виграла групу, а ще і не зазнала жодної поразки. При цьому склад команди виглядає, м'яко кажучи, несильно.

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Єдиним гравцем, наближеним до топ-рівня, є захисник Тоттенхема Раду Дрегушин. З натяжкою таким є і воротар Молдован, але він доєднався до Атлетіко лише цієї зими і поки виглядає глибоким дублером Облака.

Інші ж футболісти грають за дуже скромні клуби Європи та навіть Азії. Румуни плекають надії на молоде покоління в нападі з гучними прізвищами – Хаджі, Пушкаш та Марін. Потрапляння на Євро вже можна назвати успіхом для румунів, а можливий вихід у плей-оф може стати топ-сенсацією.

Тим не менше, група у Румунії хоч і не з найважчих, але усі суперники мають відчутну перевагу як кадрово, так і не тренерському містку. Тому фанатам команди не варто розраховувати на більше ніж 1-2 очки.

Орієнтовний стартовий склад: Молдован – Раціу, Дрегушин, Бурча, Банку – Марін, Ман – Хаджі, Станчу, Драгуш – Пушкаш.

Прогноз: 4 місце у групі.

УКРАЇНА

Головний тренер : Сергій Ребров

: Сергій Ребров Місце в рейтингу ФІФА : 22

: 22 Найкращий виступ на Євро : 1/4 фіналу (2020)

: 1/4 фіналу (2020) Результати у кваліфікації : 3 місце в групі з Англією, Італією, Північною Македонією та Мальтою (+4=2-2, 11-8)

: 3 місце в групі з Англією, Італією, Північною Македонією та Мальтою (+4=2-2, 11-8) Матчі у стиках : Боснія і Герцеговина (2:1), Ісландія (2:1)

: Боснія і Герцеговина (2:1), Ісландія (2:1) Лідери : Зінченко, Ярмоленко, Судаков, Степаненко, Циганков

: Зінченко, Ярмоленко, Судаков, Степаненко, Циганков Загальна вартість (Transfermarkt) : 379 мільйонів євро

: 379 мільйонів євро Найдорожчий гравець (Transfermarkt) : Олександр Зінченко (38 мільйонів євро)

: Олександр Зінченко (38 мільйонів євро) Календар матчів у групі: Румунія (17 червня, 16:00), Словаччина (21 червня, 16:00), Бельгія (26 червня, 19:00)



Збірна України вийшла на четверте Євро поспіль / фото з сайту УАФ

Заявка збірної України:

: Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Бенфіка), Андрій Лунін (Реал).: Юхим Конопля (Шахтар), Олександр Сваток (Дніпро-1), Максим Таловєров (ЛАСК), Ілля Забарний (Борнмут), Віталій Миколенко (Евертон), Валерій Бондар (Шахтар), Микола Матвієнко (Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо), Богдан Михайліченко (Полісся).: Сергій Сидорчук (Вестерло), Тарас Степаненко (Шахтар), Руслан Маліновський (Дженоа), Георгій Судаков (Шахтар), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зінченко (Арсенал), Володимир Бражко (Динамо), Микола Шапаренко (Динамо), Олександр Зубков (Шахтар).: Андрій Ярмоленко (Динамо), Роман Яремчук (Валенсія), Михайло Мудрик (Челсі), Артем Довбик (Жирона), Владислав Ванат (Динамо).

Важко повірити, але Україна зіграє вже аж на четвертому поспіль Євро. Успіх наша команда святкувала лише на минулому турнірі, діставшись чвертьфіналу. Втім навіть тоді до гри "синьо-жовтих" було чимало питань.

Чинну збірну називають ледь не найсильнішою в історії нашої країни. Половина футболістів представляють топ-чемпіонати Європи, інші ж нині на провідних ролях в УПЛ. Та і керує командою, можливо, найсильніший вітчизняний тренер сучасності Сергій Ребров.

Особливо тішить широкий вибір тренера у півзахисті та нападі. Основна ставка буде зроблена на таланта Шахтаря Судакова, а також тріо з Ла Ліги та АПЛ Циганкова, Довбика та Мудрика.

Захист же викликає певне занепокоєння. Дублери Забарного та Матвієнка не сильно вражають у збірній, а травма Миколенка за три дні до старту Євро ризикує оголити серйозну проблему ліворуч.

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Ймовірно, у перших матчах Ребров зліва випустить Зінченка, але у збірній Олександр нечасто грав на звичній по Арсеналу позиції. З іншого боку, тішить гра Коноплі праворуч. Юхим активно допомагає нападу, а в разі чого гравця Шахтаря може підмінити Тимчик.

Група на Євро попалась Україні доволі неважка. Наша команда виглядає фаворитом у боротьбі зі словаками та румунами. Ба більше, за ідеальних розкладів "синьо-жовті" можуть ще і обійти Бельгію, але про це поки думати не варто.

Об'єктивно, 1/8 фіналу – це програма-мінімум для нашої команди. Кадровий потенціал сповна дозволяє розраховувати на плей-оф, але вже на першій стадії нашим суперником можуть стати Нідерланди.

Підопічні Кумана мають дуже сильний склад, але травми де Йонга та Копмейнерса в купі з фартом та нашою грою можуть допомогти нашій команді здійснити сенсацію. Повторення виходу у чвертьфінал Євро вже дозволить назвати виступ на чемпіонаті успішним.

Орієнтовний стартовий склад: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко – Степаненко, Шапаренко, Судаков – Циганков, Довбик, Мудрик.

Прогноз: 1/8 – 1/4 фіналу.

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