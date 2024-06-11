У стартовому матчі чемпіонату Європи з футболу традиційно участь візьме збірна-господарка турніру. Цього року нею стала Німеччина, яка вже 14 червня зіграє проти Шотландії, пише 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Матч-відкриття чемпіонату Європи у Німеччині

Поєдинок-відкриття розпочнеться о 22:00 (за київським часом). Цей матч дасть старт грандіозному футбольному святу у Німеччині. Зустріч першого туру групи "А" Німеччина – Шотландія відбудеться на стадіоні "Альянц Арені" у Мюнхені.

Це буде єдиний матч у перший ігровий день Євро-2024 з футболу.

Де дивитись матчі Євро-2024

В Україні офіційним транслятором футбольного чемпіонату Європи-2024 буде медіасервіс MEGOGO, який покаже усі матчі турніру. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Матчі збірної України Сергія Реброва можна буде переглянути також за переплатою "Оптимальна".

Зустрічі Євро-2024 покажуть по місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT). Цей мовник покаже 22 гри чемпіонату Європи, зокрема матч-відкриття змагань.

Також поєдинки Євро-2024 з футболу можна буде послухати на Радіо Промінь.