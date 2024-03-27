У відборі на Євро-2024 завершились всі матчі плей-оф. Завдяки цьому визначились всі 24 збірні, які влітку візьмуть участь у чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині, пише 24 канал.

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Склад груп

Буде серед них і Україна, яка у фіналі стикових ігор здолала Ісландію. Для "синьо-жовтих" це буде четверта поспіль участь на Євро. Загалом сформувались шість груп на турнірі, їх склад наступний:

  • ГРУПА А: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія.
  • ГРУПА В: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія.
  • ГРУПА С: Словенія, Данія, Сербія, Англія.
  • ГРУПА D: Польща, Нідерланди, Австрія, Франція.
  • ГРУПА Е: Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна.
  • ГРУПА F: Туреччина, Грузія, Португалія, Чехія.

Стартовий матч турніру пройде 14 червня у Мюнхені, де Німеччина протистоятиме Шотландії. Україна свої матчі групи проведе 17, 21 та 26 червня. Вашій увазі – повний календар матчів Євро-2024.

ГРУПОВА СТАДІЯ

ДАТА ЧАС ГРУПА МАТЧ МІСТО
14 червня 22:00 А Німеччина – Шотландія Мюнхен
15 червня 16:00 А Угорщина – Швейцарія Кельн
15 червня 19:00 В Іспанія – Хорватія Берлін
15 червня 22:00 В Італія – Албанія Дортмунд
16 червня 16:00 D Польща – Нідерланди Гамбургу
16 червня 19:00 С Словенія – Данія Штутгарт
16 червня 22:00 С Сербія – Англія Гельзенкірхен
17 червня 16:00 Е Румунія – Україна Мюнхен
17 червня 19:00 Е Бельгія – Словаччина Франкфурт
17 червня 22:00 D Австрія – Франція Дюссельдорф
18 червня 19:00 F Туреччина – Грузія Дортмунд
18 червня 22:00 F Португалія – Чехія Лейпциг
19 червня 16:00 В Хорватія – Албанія Гамбург
19 червня 19:00 А Німеччина – Угорщина Штутгарт
19 червня 22:00 А Шотландія – Швейцарія Кельн
20 червня 16:00 С Словенія – Сербія Мюнхен
20 червня 19:00 С Данія – Англія Франкфурт
20 червня 22:00 В Іспанія – Італія Гельзенкірхен
21 червня 16:00 Е Словаччина – Україна Дюссельдорф
21 червня 19:00 D Польща – Австрія Берлін
21 червня 22:00 D Нідерланди – Франція Лейпциг
22 червня 16:00 F Грузія – Чехія Гамбург
22 червня 19:00 F Туреччина – Португалія Дортмунд
22 червня 22:00 Е Бельгія – Румунія Кельн
23 червня 22:00 А Швейцарія – Німеччина Франкфурт
23 червня 22:00 А Шотландія – Угорщина Штутгарт
24 червня 22:00 В Албанія – Іспанія Дюссельдорф
24 червня 22:00 В Хорватія – Італія Лейпциг
25 червня 19:00 D Нідерланди – Австрія Берлін
25 червня 19:00 D Франція – Польща Дортмунд
25 червня 22:00 С Англія – Словенія Кельн
25 червня 22:00 С Данія – Сербія Мюнхен
26 червня 19:00 Е Словаччина – Румунія Франкфурт
26 червня 19:00 Е Україна – Бельгія Штутгарт
26 червня 22:00 F Грузія – Португалія Гельзенкірхен
26 червня 22:00 F Чехія – Туреччина Гамбург

1/8 ФІНАЛУ

ДАТА ЧАС МАТЧ МІСТО
29 червня 19:00 37 2 А – 2 В Берлін
29 червня 22:00 38 1 А – 2 С Дортмунд
30 червня 19:00 39 1 С – 3 D/E/F Гельзенкірхен
30 червня 22:00 40 1 B – 3 A/D/E/F Кельн
1 липня 19:00 41 2 D – 2 E Дюссельдорф
1 липня 22:00 42 1 F – 3 A/B/C Франкфурт
2 липня 19:00 43 1 E – 3 A/B/C/D Мюнхен
2 липня 22:00 44 1 D – 2 F Лейпциг

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1/4 ФІНАЛУ

ДАТА ЧАС МАТЧ МІСТО
5 липня 19:00 45 Матч 40 – Матч 38 Штутгарт
5 липня 22:00 46 Матч 42 – Матч 41 Гамбург
6 липня 19:00 47 Матч 39 – Матч 37 Дюссельдорф
6 липня 22:00 48 Матч 43 – Матч 44 Берлін

1/2 ФІНАЛУ

ДАТА ЧАС МАТЧ МІСТО
9 липня 22:00 49 Матч 45– Матч 46 Мюнхен
10 липня 22:00 50 Матч 48 – Матч 47 Дортмунд

Фінал відбудеться 14 липня у Берліні на арені "Олімпіаштадіон". Початок – о 22:00 за київським часом. Нагадаємо, що чинним чемпіоном Європи є збірна Італії, яка у 2021 році у фіналі здолала по пенальті Англію.