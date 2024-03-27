У відборі на Євро-2024 завершились всі матчі плей-оф. Завдяки цьому визначились всі 24 збірні, які влітку візьмуть участь у чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині, пише 24 канал.

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Склад груп

Буде серед них і Україна, яка у фіналі стикових ігор здолала Ісландію. Для "синьо-жовтих" це буде четверта поспіль участь на Євро. Загалом сформувались шість груп на турнірі, їх склад наступний:

ГРУПА А : Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія.

: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія. ГРУПА В : Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія.

: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія. ГРУПА С : Словенія, Данія, Сербія, Англія.

: Словенія, Данія, Сербія, Англія. ГРУПА D : Польща, Нідерланди, Австрія, Франція.

: Польща, Нідерланди, Австрія, Франція. ГРУПА Е : Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна.

: Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна. ГРУПА F: Туреччина, Грузія, Португалія, Чехія.

Стартовий матч турніру пройде 14 червня у Мюнхені, де Німеччина протистоятиме Шотландії. Україна свої матчі групи проведе 17, 21 та 26 червня. Вашій увазі – повний календар матчів Євро-2024.

ГРУПОВА СТАДІЯ

ДАТА ЧАС ГРУПА МАТЧ МІСТО 14 червня 22:00 А Німеччина – Шотландія Мюнхен 15 червня 16:00 А Угорщина – Швейцарія Кельн 15 червня 19:00 В Іспанія – Хорватія Берлін 15 червня 22:00 В Італія – Албанія Дортмунд 16 червня 16:00 D Польща – Нідерланди Гамбургу 16 червня 19:00 С Словенія – Данія Штутгарт 16 червня 22:00 С Сербія – Англія Гельзенкірхен 17 червня 16:00 Е Румунія – Україна Мюнхен 17 червня 19:00 Е Бельгія – Словаччина Франкфурт 17 червня 22:00 D Австрія – Франція Дюссельдорф 18 червня 19:00 F Туреччина – Грузія Дортмунд 18 червня 22:00 F Португалія – Чехія Лейпциг 19 червня 16:00 В Хорватія – Албанія Гамбург 19 червня 19:00 А Німеччина – Угорщина Штутгарт 19 червня 22:00 А Шотландія – Швейцарія Кельн 20 червня 16:00 С Словенія – Сербія Мюнхен 20 червня 19:00 С Данія – Англія Франкфурт 20 червня 22:00 В Іспанія – Італія Гельзенкірхен 21 червня 16:00 Е Словаччина – Україна Дюссельдорф 21 червня 19:00 D Польща – Австрія Берлін 21 червня 22:00 D Нідерланди – Франція Лейпциг 22 червня 16:00 F Грузія – Чехія Гамбург 22 червня 19:00 F Туреччина – Португалія Дортмунд 22 червня 22:00 Е Бельгія – Румунія Кельн 23 червня 22:00 А Швейцарія – Німеччина Франкфурт 23 червня 22:00 А Шотландія – Угорщина Штутгарт 24 червня 22:00 В Албанія – Іспанія Дюссельдорф 24 червня 22:00 В Хорватія – Італія Лейпциг 25 червня 19:00 D Нідерланди – Австрія Берлін 25 червня 19:00 D Франція – Польща Дортмунд 25 червня 22:00 С Англія – Словенія Кельн 25 червня 22:00 С Данія – Сербія Мюнхен 26 червня 19:00 Е Словаччина – Румунія Франкфурт 26 червня 19:00 Е Україна – Бельгія Штутгарт 26 червня 22:00 F Грузія – Португалія Гельзенкірхен 26 червня 22:00 F Чехія – Туреччина Гамбург

1/8 ФІНАЛУ

ДАТА ЧАС № МАТЧ МІСТО 29 червня 19:00 37 2 А – 2 В Берлін 29 червня 22:00 38 1 А – 2 С Дортмунд 30 червня 19:00 39 1 С – 3 D/E/F Гельзенкірхен 30 червня 22:00 40 1 B – 3 A/D/E/F Кельн 1 липня 19:00 41 2 D – 2 E Дюссельдорф 1 липня 22:00 42 1 F – 3 A/B/C Франкфурт 2 липня 19:00 43 1 E – 3 A/B/C/D Мюнхен 2 липня 22:00 44 1 D – 2 F Лейпциг

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1/4 ФІНАЛУ

ДАТА ЧАС № МАТЧ МІСТО 5 липня 19:00 45 Матч 40 – Матч 38 Штутгарт 5 липня 22:00 46 Матч 42 – Матч 41 Гамбург 6 липня 19:00 47 Матч 39 – Матч 37 Дюссельдорф 6 липня 22:00 48 Матч 43 – Матч 44 Берлін

1/2 ФІНАЛУ

ДАТА ЧАС № МАТЧ МІСТО 9 липня 22:00 49 Матч 45– Матч 46 Мюнхен 10 липня 22:00 50 Матч 48 – Матч 47 Дортмунд

Фінал відбудеться 14 липня у Берліні на арені "Олімпіаштадіон". Початок – о 22:00 за київським часом. Нагадаємо, що чинним чемпіоном Європи є збірна Італії, яка у 2021 році у фіналі здолала по пенальті Англію.