Постріляв з гранатомета та пограв у футбол: Селезньов відвідав військових на рідній Донеччині

Один з найкращих бомбардирів в історії українського футболу Євген Селезньов відвідав на передовій наших воїнів. Колишній футболіст та військові обмінялися корисними лайфхаками.

Колишній форвард збірної України Євген Селезньов разом із фондом Народна армія" відвідав село Велика Новосілка, яке знаходиться на перетині запорізької і донецької ділянок фронту. Легендарний футболіст передав гуманітарну допомогу місцевим жителям та поспілкувався з військовими.

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Селезньов побував на передовій

Захисники України навчили Євгена користуватися РПГ (Ручний протитанковий гранатомет – 24 Канал), а також кулеметом. Бомбардир навіть зробив кілька пострілів.

Після цього Селезньов у повній військовій амуніції продемонстрував свої футбольні вміння. Колишній гравець Дніпра та Шахтаря ефектно жонглював м'ячем та поділився порадами, як віддавати зручні передачі.

Євген Селезньов на передовій: дивіться відео

Діяльність Селезньова після завершення кар'єри