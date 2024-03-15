Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев вместе с фондом "Народная армия" посетил село Великая Новоселка, которое находится на пересечении запорожского и донецкого участков фронта. Легендарный футболист передал гуманитарную помощь местным жителям и пообщался с военными.

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Селезнев побывал на передовой

Защитники Украины научили Евгения пользоваться РПГ (Ручной противотанковый гранатомет – 24 Канал), а также пулеметом. Бомбардир даже сделал несколько выстрелов.

После этого Селезнев в полной военной амуниции продемонстрировал свои футбольные умения. Бывший игрок Днепра и Шахтера эффектно жонглировал мячом и поделился советами, как отдавать удобные передачи.

Евгений Селезнев на передовой: смотрите видео

Деятельность Селезнева после завершения карьеры