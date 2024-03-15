Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев вместе с фондом "Народная армия" посетил село Великая Новоселка, которое находится на пересечении запорожского и донецкого участков фронта. Легендарный футболист передал гуманитарную помощь местным жителям и пообщался с военными.
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Селезнев побывал на передовой
Защитники Украины научили Евгения пользоваться РПГ (Ручной противотанковый гранатомет – 24 Канал), а также пулеметом. Бомбардир даже сделал несколько выстрелов.
После этого Селезнев в полной военной амуниции продемонстрировал свои футбольные умения. Бывший игрок Днепра и Шахтера эффектно жонглировал мячом и поделился советами, как отдавать удобные передачи.
Евгений Селезнев на передовой: смотрите видео
Деятельность Селезнева после завершения карьеры
- Напомним, что Евгений Селезнев завершил футбольную карьеру в 2023 году. Бывший игрок сборной Украины даже провел прощальный матч. Все собранные средства пошли на нужды украинских военных.
- Однако Селезнев не оставил футбол. Сейчас легенда занимает должность менеджера в СК Днепр-1.
- Родной брат Селезнева защищает Родину на фронте. В начале полномасштабного вторжения он вернулся из Чехии в Украину и вступил в ряды ВСУ.