На стадіоні "Авангард" в Ужгороді відбувся прощальний матч одного з найкращих бомбардирів України Євгена Селезньова. 37-річний форвард запросив на свій бенефіс колишніх партнерів по Шахтарю, Дніпру та збірній України, пише 24 Канал.

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Не загубив бомбардирський хист

У матчі взяли участь дві команди під назвами Помаранчеві та Біло-синьо-блакитні. У поєдинку зустрілися зірки футболу різних поколінь: Даріо Срна, Ярослав Ракицький, Артем Довбик, Олександр Алієв, Артем Мілевський, Микола Шапаренко, Георгій Бущан, Віталій Буяльський та навіть 72-річний Мирон Маркевич.

Серед зірок шоубізнесу на події були присутні актори Студії Квартал 95 Євген Кошовий, Олександр Пікалов, телеведучий Андрій Бедняков. Також були запрошені на матч українські військові: азовець Давид Касаткін "Хімік", командир міжнародного батальйону "Титан" Ігор Номан "Янкі", льотчик-винищувач Вадим Ворошилов "Karaya", заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов, представники 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади.

Селезньов зіграв за обидві команди. Було помітно, що за пів року форвард дещо набрав зайву вагу. Проте це не позначилося на результативності Євгена. Загалом нападник забив 5 м'ячів.

Поєдинок завершився внічию 8:8, після чого арбітр призначив пенальті. Вирішальний післяматчевий пенальті за помаранчевих реалізував Селезньов. Хет-триком відзначився ексгравець Шахтаря Адріан Пуканич, а дублем Артем Федецький.

Свій прощальний матч Селезньов присвятив захисникам України. Усі зібрані під час матчу кошти підуть на потреби військовим.

Зазначимо, що Євген Селезньов не збирається залишати футбол. Колишня зірка Дніпра та Шахтаря опановує тренерську професію.

Відео прощального матчу Селезньова