Колишній форвард збірної України Євген Селезньов разом із фондом Народна армія" відвідав село Велика Новосілка, яке знаходиться на перетині запорізької і донецької ділянок фронту. Легендарний футболіст передав гуманітарну допомогу місцевим жителям та поспілкувався з військовими.
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Селезньов побував на передовій
Захисники України навчили Євгена користуватися РПГ (Ручний протитанковий гранатомет – 24 Канал), а також кулеметом. Бомбардир навіть зробив кілька пострілів.
Після цього Селезньов у повній військовій амуніції продемонстрував свої футбольні вміння. Колишній гравець Дніпра та Шахтаря ефектно жонглював м'ячем та поділився порадами, як віддавати зручні передачі.
Євген Селезньов на передовій: дивіться відео
Діяльність Селезньова після завершення кар'єри
- Нагадаємо, що Євген Селезньов завершив футбольну кар'єру у 2023 році. Колишній гравець збірної України навіть провів прощальний матч. Усі зібрані кошти пішли на потреби українських військових.
- Проте Селезньов не залишив футбол. Наразі легенда обіймає посаду менеджера у СК Дніпро-1.
- Рідний брат Селезньова боронить Батьківщину на фронті. На початку повномасштабного вторгнення він повернувся з Чехії до України та вступив у лави ЗСУ.