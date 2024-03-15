Колишній форвард збірної України Євген Селезньов разом із фондом Народна армія" відвідав село Велика Новосілка, яке знаходиться на перетині запорізької і донецької ділянок фронту. Легендарний футболіст передав гуманітарну допомогу місцевим жителям та поспілкувався з військовими.

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Селезньов побував на передовій

Захисники України навчили Євгена користуватися РПГ (Ручний протитанковий гранатомет – 24 Канал), а також кулеметом. Бомбардир навіть зробив кілька пострілів.

Після цього Селезньов у повній військовій амуніції продемонстрував свої футбольні вміння. Колишній гравець Дніпра та Шахтаря ефектно жонглював м'ячем та поділився порадами, як віддавати зручні передачі.

Євген Селезньов на передовій: дивіться відео

Діяльність Селезньова після завершення кар'єри