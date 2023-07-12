Минулого місяця Євген Селезньов оголосив про завершення кар'єри. Футболіст зібрав друзів і відомих футболістів на благодійний прощальний матч.

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Схоже, що довго сидіти без роботи Євген не став. Журналіст Ігор Бурбас розповів інсайд, що Селезньов влаштувався у стані віцечемпіона України Дніпра-1.

За його даними, екснападник став заступником виконавчого директора клубу Андрія Русола. Серед обов'язків Селезньова буде селекція нових гравців.

Джерелло повідомляє, що Євген і під час минулого сезону неофіційно допомагав Дніпру-1 у цьому питанні. Селезньов зіграв вирішальну роль у трансфеі Олега Горіна з Миная.

Історія Євгена Селезньова

Саме закарпатська команда була останньою в кар'єрі Селезньова. До цього уродженець Макіївки пограв за Шахтар, київський Арсенал, Дніпро, Кубань, Карабюкспор, Акхісар, Малагу, Бурсаспор та Колос.

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Із донеччанами нападник вигравав УПЛ та Кубок УЄФА, а з Дніпром виходив у фінал Ліги Європи. Також у складі обох команд Селезньов вигравав бомбардирські перегони чемпіонату.

Загалом же Євген відзначився 117 разів в рамках УПЛ, посідаючи третє місце в історії після Сергія Реброва (123) та Максима Шацьких (124). За збірну України Селезньов забив 11 голів у 58-ми іграх.