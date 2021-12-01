Чи є у цьому списку Ломаченко: боксери, які можуть забрати титули у Камбососа

Джордж Камбосос став новим абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Однак є ряд боксерів, які зможуть зламати надійний захист австралійця.

Не обійшлось у списку без українця

Своєю думкою після перемоги Джорджа Камбососа поділився відомий тренер із США Роберт Гарсія. Він назвав відразу чотирьох боксерів, які зможуть відібрати чемпіонські титули в австралійця.

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Серед списку присутній українець Василь Ломаченко, який у 2020 році програв Теофімо Лопесу та втратив шанс називатись абсолютним чемпіоном світу. Тепер поясами українця володіє Камбосос.

Хто може побити Камбососа

Девін Хейні

Раян Гарсія

Джервонта Девіс

Василь Ломаченко

Цікаво, що після перемоги над американцем Камбосос заявив, що готовий провести бій з Ломаченком.

"Думаю, що Камбосос виграв найбільший бій у своїй кар'єрі, нехай насолоджується ним. Сумніваюсь, що він найкращий у легкій вазі через те, що переміг Теофімо. Це чудова перемога, але вона не ставить його на перше місце у цьому дивізіоні", – додав Гарсія.

Боксерський трикутник Лопес – Ломаченко – Камбосос