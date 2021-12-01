Чи є у цьому списку Ломаченко: боксери, які можуть забрати титули у Камбососа
Джерело:Boxingnews24.com
Джордж Камбосос став новим абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Однак є ряд боксерів, які зможуть зламати надійний захист австралійця.
Не обійшлось у списку без українця
Своєю думкою після перемоги Джорджа Камбососа поділився відомий тренер із США Роберт Гарсія. Він назвав відразу чотирьох боксерів, які зможуть відібрати чемпіонські титули в австралійця.
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Серед списку присутній українець Василь Ломаченко, який у 2020 році програв Теофімо Лопесу та втратив шанс називатись абсолютним чемпіоном світу. Тепер поясами українця володіє Камбосос.
Хто може побити Камбососа
- Девін Хейні
- Раян Гарсія
- Джервонта Девіс
- Василь Ломаченко
Цікаво, що після перемоги над американцем Камбосос заявив, що готовий провести бій з Ломаченком.
"Думаю, що Камбосос виграв найбільший бій у своїй кар'єрі, нехай насолоджується ним. Сумніваюсь, що він найкращий у легкій вазі через те, що переміг Теофімо. Це чудова перемога, але вона не ставить його на перше місце у цьому дивізіоні", – додав Гарсія.
Боксерський трикутник Лопес – Ломаченко – Камбосос
- Ломаченко довго вмовляв Лопеса про реванш, але американець категорично відмовився. Тепер Теофімо втратив усі титули, тому не є пріоритетним варіантом для Василя.
- Вже 11 грудня українець проведе бій проти Річарда Коммі. Поєдинок відбудеться у Нью-Йорку.
- Швидше за все, що у Лопеса не буде можливості взяти реванш в австралійця. В угоді бою не було опції другого поєдинку. Тому все лише залежатиме від бажання нового чемпіона.
- Якщо бій з Камбососом таки відбудеться, то у Ломаченка буде другий шанс стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.