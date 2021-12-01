Не обошлось в списке без украинца

Своим мнением после победы Джорджа Камбососа поделился известный тренер из США Роберт Гарсия. Он назвал сразу четырех боксеров, которые смогут отобрать чемпионские титулы у австралийца.

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Среди списка присутствует украинец Василий Ломаченко, который в 2020 году проиграл Теофимо Лопесу и потерял шанс называться абсолютным чемпионом мира. Теперь поясами украинца владеет Камбосос.

Кто может избить Камбососа

Девин Хейни

Райан Гарсия

Джервонта Дэвис

Василий Ломаченко

Интересно, что после победы над американцем Камбосос заявил, что готов провести бой с Ломаченко.

"Думаю, что Камбосос выиграл самый большой бой в своей карьере, пусть наслаждается им. Сомневаюсь, что он лучший в легком весе из-за того, что победил Теофимо. Это замечательная победа, но она не ставит его на первое место в этом дивизионе", – добавил Гарсия.

Боксерский треугольник Лопес – Ломаченко – Камбосос