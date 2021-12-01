Не обошлось в списке без украинца

Своим мнением после победы Джорджа Камбососа поделился известный тренер из США Роберт Гарсия. Он назвал сразу четырех боксеров, которые смогут отобрать чемпионские титулы у австралийца.

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Среди списка присутствует украинец Василий Ломаченко, который в 2020 году проиграл Теофимо Лопесу и потерял шанс называться абсолютным чемпионом мира. Теперь поясами украинца владеет Камбосос.

Кто может избить Камбососа

  • Девин Хейни
  • Райан Гарсия
  • Джервонта Дэвис
  • Василий Ломаченко

Интересно, что после победы над американцем Камбосос заявил, что готов провести бой с Ломаченко.

"Думаю, что Камбосос выиграл самый большой бой в своей карьере, пусть наслаждается им. Сомневаюсь, что он лучший в легком весе из-за того, что победил Теофимо. Это замечательная победа, но она не ставит его на первое место в этом дивизионе", – добавил Гарсия.

Боксерский треугольник Лопес – Ломаченко – Камбосос

  • Ломаченко долго уговаривал Лопеса о реванше, но американец категорически отказался. Теперь Теофимо потерял все титулы, поэтому не является приоритетным вариантом для Василия.
  • Уже 11 декабря украинец проведет бой против Ричарда Комми. Поединок состоится в Нью-Йорке.
  • Скорее всего, что у Лопеса не будет возможности взять реванш у австралийца. В соглашении боя не было опции второго поединка. Поэтому все будет зависеть от желания нового чемпиона.
  • Если бой с Камбососом таки состоится, то у Ломаченко будет второй шанс стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.