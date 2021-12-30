Яскраві виходи, 4 нокдауни та потужний нокаут: найкращий бій 2021 року за версією The Ring

30 грудня 2021 , 09:17
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Джерело:

The Ring

У 2021 році було чимало цікавих поєдинків,. Авторитетний журнал The Ring назвав найспекотніше протистояння року, що минає.

Завершення трилогії

Хотілось, щоб цим поєдинком став бій Олександра Усика проти Ентоні Джошуа, але ж ні. Видання виділило третю зустріч Тайсона Ф'юрі та Деонтея Уайлдера.

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Британець яскравим нокаутом завершив трилогію у їх протистоянні. У поєдинку було усе, що люблять фанати – ефектні виходи боксерів, 4 нокдауни (по два для кожного) та потужний нокаут. Цей двобій не міг не привернути увагу мільйонів прихильників боксу.

Відзначимо, що раніше WBC вже назвала це протистояння найкращим у 2021 році.

Ф'юрі – Уайлдер: відеоогляд бою

Ф'юрі – Уайлдер: головне про найкращий бій року

  • Бій тривав 11 раундів. У цьому поєдинку Ф'юрі вперше у кар'єрі двічі побував у нокдауні за один раунд. Історичний момент стався у третьому раунді.
  • Однак це не завадило Тайсону святкувати перемогу нокаутом. Ф'юрі потужним ударом поцілив у голову суперника.
  • Британець не стримав сліз після успішного захисту чемпіонського титулу за версією WBC.
  • Після інтерв'ю боксер із Великої Британії заспівав пісню. Цей двобій завершив трилогію у протистоянні з Уайлдером.
  • Відзначимо, що Ф'юрі ледь не зламав ногу під час поєдинку.
Автор: Софія Кулай