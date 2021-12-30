Яскраві виходи, 4 нокдауни та потужний нокаут: найкращий бій 2021 року за версією The Ring
30 грудня 2021 , 09:17Читать новость на русском
Джерело:The Ring
У 2021 році було чимало цікавих поєдинків,. Авторитетний журнал The Ring назвав найспекотніше протистояння року, що минає.
Завершення трилогії
Хотілось, щоб цим поєдинком став бій Олександра Усика проти Ентоні Джошуа, але ж ні. Видання виділило третю зустріч Тайсона Ф'юрі та Деонтея Уайлдера.
Читайте також Переплюнув Джошуа та Ф'юрі: Усик очолив рейтинг BoxRec
Британець яскравим нокаутом завершив трилогію у їх протистоянні. У поєдинку було усе, що люблять фанати – ефектні виходи боксерів, 4 нокдауни (по два для кожного) та потужний нокаут. Цей двобій не міг не привернути увагу мільйонів прихильників боксу.
Відзначимо, що раніше WBC вже назвала це протистояння найкращим у 2021 році.
Ф'юрі – Уайлдер: відеоогляд бою
Ф'юрі – Уайлдер: головне про найкращий бій року
- Бій тривав 11 раундів. У цьому поєдинку Ф'юрі вперше у кар'єрі двічі побував у нокдауні за один раунд. Історичний момент стався у третьому раунді.
- Однак це не завадило Тайсону святкувати перемогу нокаутом. Ф'юрі потужним ударом поцілив у голову суперника.
- Британець не стримав сліз після успішного захисту чемпіонського титулу за версією WBC.
- Після інтерв'ю боксер із Великої Британії заспівав пісню. Цей двобій завершив трилогію у протистоянні з Уайлдером.
- Відзначимо, що Ф'юрі ледь не зламав ногу під час поєдинку.