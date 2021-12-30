Яскраві виходи, 4 нокдауни та потужний нокаут: найкращий бій 2021 року за версією The Ring

У 2021 році було чимало цікавих поєдинків,. Авторитетний журнал The Ring назвав найспекотніше протистояння року, що минає.

Завершення трилогії

Хотілось, щоб цим поєдинком став бій Олександра Усика проти Ентоні Джошуа, але ж ні. Видання виділило третю зустріч Тайсона Ф'юрі та Деонтея Уайлдера.

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Британець яскравим нокаутом завершив трилогію у їх протистоянні. У поєдинку було усе, що люблять фанати – ефектні виходи боксерів, 4 нокдауни (по два для кожного) та потужний нокаут. Цей двобій не міг не привернути увагу мільйонів прихильників боксу.

Відзначимо, що раніше WBC вже назвала це протистояння найкращим у 2021 році.

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Ф'юрі – Уайлдер: головне про найкращий бій року