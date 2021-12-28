Шість українців у топ-100
Кривдник Ентоні Джошуа очолив рейтинг найкращих боксерів важкої ваги за версією BoxRec. 34-рінчий український боксер переплюнув навіть Тайсона Ф'юрі, який теж завершив 2021-й перемогою над Деонтеєм Уайлдером.
До речі Сенсаційно повалив Джошуа: Усик – другий у рейтингу боксерів за версією BoxingTalk
У топ-100 розташувались відразу шість боксерів із України. Найвищу позицію після Олександра Усика посідає Владислав Сіренко, який йде 41-м. Поруч розміщуються ще два українці Олександр Захожий та Віктор Вихрист – 58-ме та 59-те місця відповідно.
Поза топ-65 є ще українські боксери Андрій Руденко та Любомир Пінчук – 65-та та 82-га позиції.
Найбільше у десятці найкращих традиційно представників США – чотири боксери.
Топ-10 найкращих боксерів за версією BoxRec
- Олександр Усик (Україна)
- Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
- Ентоні Джошуа (Велика Британія)
- Деонтей Уайлдер (США)
- Ділліан Уайт (Велика Британія)
- Джозеф Паркер (Нова Зеландія)
- Дерек Чісора (США)
- Майкл Хантер (США)
- Мурат Гассієв (Росія)
- Енді Руїз (США)
Як виступала топ-3 боксерів у 2021 році
- Олександр Усик та Ентоні Джошуа зійшлись на ринзі у вересні 2021-го. Лондон прийняв спекотний двобій, який завершився перемогою українця за рішенням суддів. Відразу після поєдинку британець активував опцію реваншу.
- Тайсон Ф'юрі теж успішно виходив на ринг у році, що минає. Британець перемогою над Деонтеєм Уайлдером завершив трилогію протистоянь між цими боксерами. Тайсон вдруге нокаутував суперника та успішно захистив титул чемпіона WBC.