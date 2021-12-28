Шість українців у топ-100

Кривдник Ентоні Джошуа очолив рейтинг найкращих боксерів важкої ваги за версією BoxRec. 34-рінчий український боксер переплюнув навіть Тайсона Ф'юрі, який теж завершив 2021-й перемогою над Деонтеєм Уайлдером.

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У топ-100 розташувались відразу шість боксерів із України. Найвищу позицію після Олександра Усика посідає Владислав Сіренко, який йде 41-м. Поруч розміщуються ще два українці Олександр Захожий та Віктор Вихрист – 58-ме та 59-те місця відповідно.

Поза топ-65 є ще українські боксери Андрій Руденко та Любомир Пінчук – 65-та та 82-га позиції.

Найбільше у десятці найкращих традиційно представників США – чотири боксери.

Топ-10 найкращих боксерів за версією BoxRec

Олександр Усик (Україна) Тайсон Ф'юрі (Велика Британія) Ентоні Джошуа (Велика Британія) Деонтей Уайлдер (США) Ділліан Уайт (Велика Британія) Джозеф Паркер (Нова Зеландія) Дерек Чісора (США) Майкл Хантер (США) Мурат Гассієв (Росія) Енді Руїз (США)

Як виступала топ-3 боксерів у 2021 році