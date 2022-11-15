Новий президент ФБУ назвав, яку посаду обійме легендарний ексбіатлоніст Дериземля

Відбулись вибори нового президента Федерації біатлону України. Ним став Іван Крулько, який змінив на цій посаді Володимира Бринзака.

Новоспечений очільник ФБУ розповів, хто буде перший віцепрезидентом федерації. Допомагати Івану Крулько буде колишній лідер та капітан чоловічої збірної України Андрій Дериземля.

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Крулько: Має величезний авторитет у біатлоні

Народний депутат Іван Крулько впевнений, що біатлонний досвід Дериземлі допоможе йому у якісному управлінні федерацією в майбутньому.

Першим віцепрезидентом обрано Андрія Дериземлю, відомого біатлоніста з Чернігівщини, який є і самодостатньою людиною та має величезний авторитет у біатлоні. Ось цю прогалину, що я не бігав на біатлоні, але є добрим менеджером, доповню людиною, яка в біатлоні зсередини все життя. І ми будемо так командою працювати,

– заявив новий президент ФБУ.

Нагадаємо, що Крулько отримав підтримку 58 делегатів. Натомість його конкурент Дмитро Підручний набрав 31 голос.

Андрій Дериземля – чемпіон Європи, призер Європи та світу. Після закінчення біатлонної кар'єри розпочав політичну кар'єру.