Ера Бринзака в федерації добігає свого кінця

Вибори нового президента федерації біатлону України заплановані на 18 травня 2022 року. Зазначають, що вони повинні відбутися, навіть попри повномасштабну війну.

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Видання Kamp-sport повідомляє, що у федерації буде новий очільник, оскільки Володимир Бринзак не буде висувати кандидатуру.

Зазначають, що на таке рішення могла вплинути скандальна інформація про виїзд росіянок зі збору в Сянках, яку досі не підтвердив він особисто.

Бринзак очолює федерацію з 1998 року, тобто 24 роки.

У національній команді України виступає одразу декілька колишніх росіянок – Ольга Абрамова, Катерина Бех, Дар'я Сідорова, Анастасія Рассказова, Надія Бєлкіна та Оксана Москаленко.

Вони жодним чином не відреагували на повномасштабну війну в Україні. Також вони постили у своїх соцмережах фото з Росії.

Бринзак розповів, що на момент повномасштабного вторгнення вони перебували в Росії. За його словами, Рассказова уже знаходиться на зборі з юніорською командою України в Словенії, а Бєлкіна – захищає Україну.

Колишня біатлоністка Христина Ковальова заперечила слова президента ФБУ, вона розповіла, що Бринзак особисто допоміг виїхати ексросіянкам до РФ.