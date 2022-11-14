Вибори нового президента Федерації біатлону України відбулися в понеділок, 14 листопада, під час звітно-виборної конференції ФБУ. За цю посаду змагалися двоє кандидатів – Іван Крулько та Дмитро Підручний. Олена Білосюк, яка теж була серед претендентів, згодом відмовилася від балотування.

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Варте уваги! Журналістів не допустили на конференцію, де обирали нового президента федерації. Таке рішення прийняла президія федерації, про що журналістам повідомила представниця федерації Лілія Будзуляк.

В результаті голосування, 58 делегатів підтримали кандидатуру Івана Крулька, 31 – висловились за Дмитра Підручного. Таким чином, новим президентом Федерації біатлону України обрано Івана Крулька.

Нагадаємо, що попереднім очільником Федерації біатлону України був Володимир Бринзак. Він очолював ФБУ 24 роки. Але у 2022 році вирішив не висувати свою кандидатуру.

Що відомо про Івана Крулька

Іван Крулько є народним депутатом від ВО "Батьківщина". Є кандидатом юридичних наук, народним депутатом останніх двох скликань та першим заступником голови комітету з питань бюджету ВРУ IX скликання.

Його брат Василь є президентом Закарпатської регіональної федерації біатлону та депутатом Закарпатської облради.

За даними ЗМІ, Крулько у вересні 2022 року відправився на конференцію Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) у Зальцбурзі у складі української делегації.