Більше без Бринзака
Закінчення епохи на цій керівній посаді підтвердив сам Володимир Бринзак. Нинішній президент федерації біатлону України займає це крісло ще з далекого 1998 року.
До теми Бринзак не братиме участь у виборах президента федерації біатлону України
18 травня відбудеться звітно-виборча конференція, де відбудуться вибори нового президента. швидше за все, що вона відбудеться у вигляді відеоконференції.
Скандал із Бринзаком навколо натуралізованих біатлоністок
- Нещодавно Бринзак потрапив у скандальну ситуацію із натуралізованими біатлоністками. На момент початку війни усі колишні росіянки, які тепер виступають під синьо-жовтим прапором, перебували у Росії. Президент федерації заявив, що у травні планується збір команди, де буде визначена доля натуралізованих спортсменок.
- Багато українських біатлоністів звинуватили очільника у брехні, у тому числі капітан чоловічої команди Дмитро Підручний.
- Колишня біатлоністка Христина Ковальова розповіла, що ще у перші дні війни Бринзак особисто відвіз колишніх російських біатлоністок у Росію.
- Інша українка Юлія Городна розповіла, що ексросіянка Дар'я Сідорова відмовилась жити в одній кімнаті з українками на зборах.
- Біатлоніст юніорської команди Віталій Мандзин не хоче більше бачити у команді колишніх росіянок.