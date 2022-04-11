Більше без Бринзака

Закінчення епохи на цій керівній посаді підтвердив сам Володимир Бринзак. Нинішній президент федерації біатлону України займає це крісло ще з далекого 1998 року.

До теми Бринзак не братиме участь у виборах президента федерації біатлону України

18 травня відбудеться звітно-виборча конференція, де відбудуться вибори нового президента. швидше за все, що вона відбудеться у вигляді відеоконференції.

Скандал із Бринзаком навколо натуралізованих біатлоністок