Чи зміниться склад основної команди

У складі нашої команди сім натуралізованих спортсменок, які раніше виступали за Росію та Білорусь.

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Збірну України на рівні Кубка світу представляли ексбілоруска Дар'я Блашко та ексросіянки Надія Бєлкіна, Ольга Абрамова і Катерина Бех, на рівні Кубка IBU – Анастасія Рассказова, а юніорському Кубку IBU змагалась Оксана Москаленко.

При цьому ще одну росіянку Дар'ю Сідорову натуралізували влітку 2021 року – вона не встигла виступити за Україну на міжнародній арені.

Ексросіянки жодного разу не прокоментували повномасштабну війну в Україні. Єдиний пост опублікувала Абрамова з хештегами "#нетвойне" та "#мирумир".

На запит журналістів відповіла Дар'я Блашко, а серед ексросіянок – лише Ольга Абрамова. Вона розповіла, що тренується самостійно, однак наразі не готова коментувати своє майбутнє в збірній України.

З опублікованих фото в мережі, які постить Абрамова, можна зрозуміти, що вона перебуває під Москвою. Також у Москві перебуває Катерина Бех – вона не відповіла на запит представників ЗМІ, а зважаючи на активність в інстаграмі можна зробити висновок, що на днях біатлоністка пройшла курс з кулінарії в одному із закладів Москви.

Натуралізовані спортсменки перебувають в Росії

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак підтвердив, що більшість натуралізованих біатлоністок збірної України перебували в Росії на момент початку війни, і наразі підтримують фізичну форму там.

Він також зазначив, що Рассказова уже знаходиться на зборі з юніорською командою України в Словенії, а Бєлкіна – захищає Україну.

На запитання, чи зміниться склад збірної України, зважаючи на присутність у команді російських спортсменок, Володимир Бринзак відповів, що це наразі невідомо. Очільник ФБУ зауважив, що збірна разом із тренерським штабом планує повертатись до робочого процесу в травні, тоді вже й буде визначатись склад команди.