Новоиспеченный глава ФБУ рассказал, кто будет первым вице-президентом федерации. Помогать Ивану Крулько будет бывший лидер и капитан мужской сборной Украины Андрей Дериземля.
Народный депутат Иван Крулько стал новым президентом Федерации биатлона Украины
Крулько: Обладает огромным авторитетом в биатлоне.
Народный депутат Иван Крулько уверен, что биатлонный опыт Дериземли поможет ему в качественном управлении федерацией в будущем.
Первым вице-президентом избран Андрей Дериземль, известный биатлонист из Черниговщины, который является и самодостаточным человеком и имеет огромный авторитет в биатлоне. Вот этот пробел, который я не бегал на биатлоне, но являюсь хорошим менеджером, дополню человеком, который в биатлоне изнутри всю жизнь. И мы будем так командой работать,
– заявил новый президент ФБУ.
Напомним, что Крулько получил поддержку 58 делегатов. Его конкурент Дмитрий Пидручный набрал 31 голос.
- Кандидатуры Владимира Бринзака не было. Уже бывший глава ФБУ попал в скандальную ситуацию после 24 февраля. Как будто он лично помогал бывшим российским биатлонистам вернуться в Россию после начала полномасштабной войны.
- После чего стало известно, что Бринзак отбывает последние месяцы в должности президента федерации.