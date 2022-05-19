Ястремська: Ми чекаємо від них публічної реакції

Четверта ракетка України досі чекає публічних висловлювань від російських та білоруських тенісистів. Даяна Ястремська вважає, що "колеги по цеху" повинні заговорити про війну в Україну, яку розпочали їх ворожі країни.

Варто прочитати Тенісист Медведєв засмучений ситуацією в Україні, але не засудив агресію своєї Росії

Якщо вони не перервуть мовчання, то українські тенісисти не бачать сенсу виходити проти таких суперників на корт. Такі тенісисти повинні заплатити за своє мовчання, коли в цей момент українці продовжують страждати від агресії окупантів.

Ми чекаємо від них публічної реакції. Вони повинні висловити свою точку зору. Було б добре, якби завтра спортсмени з Росії перервали мовчання. Навіть якщо їх слів буде недостатньо, їм потрібно виступити публічно. В іншому випадку ми не повинні грати проти них на змаганнях. Що я зроблю, якщо зустріч гравця з Росії на корті або за його межами? Нічого. Я вважаю, що вони самі повинні підійти до нас і все пояснити. Якщо вони глухі до страждань українського народу, то повинні за це заплатити,

– сказала Ястремська.

Нагадаємо, що одеситка була у списку українських тенісистів, які звернулись до тенісних Асоціацій щодо нейтральної позиції росіян та білорусів, які продовжують грати у Турі.

Цікаво! Даяна Ястремська займає 80-ту позицію у рейтингу WTA. В останньому матчі українка програла американці Клер Лю – 1:6, 3:6 на турнірі у Парижі.

Раніше Світоліна теж публічно заявила, що чекає на висловлювання росіян та білорусів, за що отримала образливу відповідь від президента Федерації тенісу Росії Шаміля Тарпіщева. За першу ракетку України колишній американський тенісист Енді Роддік та глава НОК України Сергій Бубка.

Мовчання, яке буде дорого коштувати для тенісистів із Росії та Білорусі