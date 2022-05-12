Шарміщев: Безглуздо взагалі реагувати

Перша ракетка України закликала російських та білоруських тенісистів відкрито висловити свою позицію щодо агресії їх країн у бік України. За інформацією Metaratings, російська сторона не стала довго мовчати та відповіла Еліні Світоліній

До теми Це жахливо – жити у світі, де не знаєш, чи прокинешся вранці, – Світоліна про війну в Україні

Президент Федерації тенісу Росії Шарпіщев принизив українку, яка бореться за санкції для своїх "колег по цеху".

Не треба звертати увагу, це не тільки моя думка, а й юристів теж. Тому що від будь-якого висловлювання нас можуть зняти з якихось змагань. Зараз ми граємо, у нас все нормально. Безглуздо взагалі реагувати. Хто така Світоліна? Ніхто взагалі?,

– відповів Шарміщев.

Що сказала Світоліна у сторону росіян та білорусів

Найкраща тенісистка України хоче почути позицію своїх колег по корту, які продовжують мовчати.

Така нейтральна позиція наштовхує на думку про те, що російські та білоруські тенісисти підтримують божевільні дії Володимира Путіна у бік сусідньої України. "Русскій мір" приніс у нашу державу геноцид мирного населення та руйнування українських міст.

Кожен російський чи білоруський спортсмен має висловити свою позицію, щоб ми знали, що серед нас немає поганих людей,

– цитує слова Світоліної Eurosport.

Патріотична та активно позиція Світоліної