Бубка: Еліна Світоліна – олімпієць та видатна українська спортсменка

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) Сергій Бубка серед спортсменів, які висловлюють свою патріотичну позицію, виділив Еліну Світоліну. Перша ракетка країни активно виступає за те, щоб російські та білоруські тенісисти публічно висловили свою позицію щодо війни між Україною та Росією.

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Олімпійський чемпіон із легкої атлетики заявив, що така позиція тенісистки заслуговує лише на повагу.

Еліна Світоліна – олімпієць та видатна українська спортсменка. Вона заслуговує на велику пошану та викликає тільки захоплення. Ми підтримуємо кожного спортсмена, який виступає за мир та проти війни,

– сказав Бубка.

Такими словами Бубка захистив українку після безглуздої заяви президента Федерації тенісу Росії Шаміля Шарпіщева.

Нестійка позиція Бубки щодо війни

Нагадаємо, що українські спортсмени негативно висловлювались про керівництво НОК України через нестійку позицію щодо війни. Жан Беленюк та Ольга Саладуха відкрито критикували Сергія Бубку, який робить недостатньо роботи у боротьбі щодо відсторонення росіян від світового спорту. Рекордсмен лише на восьмий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну заговорив про воєнні дії. Однак назвав це все "бідою".

Сам видатний у минулому легкоатлет розповів, що ще у перші дні покинув Україну у статусі біженця начебто за рекомендаціями президента МОК Томаса Баха.

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