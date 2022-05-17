Медведєв: Я думаю, що це несправедливо

Навіть відсторонення від Вімблдону не змусило російського тенісиста засудити агресію своєї країни у бік України. Все що спромігся сказати Данило Медведєв, це те, що ситуація в Україні його засмучує.

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Росіянин дивиться на усунення від турніру з двох сторін, але назвав його несправедливим.

Щодо рішення Вімблдону, то з одного боку я можу їх зрозуміти, але з іншого боку, я думаю, що це несправедливо. Це делікатна ситуація, оскільки вона створює прецедент та ставить інші турніри у незручне становище. Де проходить межа? Які правила, які мають призвести до можливого виключення?,

– сказав Медведєв.

Данило додав, що мав розмову на цю тему з ATP, тепер у турі у Медведєва з'явиться можливість обговорити це питання з іншими гравцями, якщо вони захочуть зачепити цю тему.

У росіянина ще є надія вийти на лондонський корт.

"Тенісисти за законом вважаються самозайнятими. Нині у Великій Британії самозайняті росіяни мають право працювати. Отже, якщо у мене буде можливість зіграти на Вімблдоні, я буду дуже радий зробити це, тому що дуже люблю цей турнір. Якщо ні – то я прийму це", – відповів російський тенісист.

До слова. Медведєв є другою ракеткою світу. Тенісист ворожої країни поступається лише сербу Новаку Джоковичу, який заступився за відсторонених "колег по цеху".

Справедливе відсторонення викликало скандальну історію